Menos de tres meses después, con el United en la zona de descenso de la Premier League por primera vez en 40 años a esta altura de la temporada, esos malos resultados deportivos le costaron el puesto a otro entrenador, el séptimo técnico permanente en 13 años. El domingo, el nuevo entrenador Mauricio Pochettino dirigirá su primer partido, al frente de un equipo que ha rendido por debajo de las expectativas y está sumido en el caos, dentro de un club que atraviesa un desorden similar.

La pugna de egos, las malas decisiones comerciales y una estrategia fallida de contrataciones, tanto dentro como fuera de la cancha, han abierto divisiones entre los propietarios del United, según entrevistas con más de una docena de ejecutivos actuales y antiguos. El club no obtiene ganancias desde la temporada 2018-19, lo que pone en duda la afirmación de Glazer, su copresidente, de que Manchester United sigue siendo una potencia comercial.

La idea de que Manchester United —una de las mayores marcas deportivas del mundo— es más una franquicia que un equipo ha guiado los 21 años de los Glazer como propietarios. Tras comprar el club en 2005 mediante una polémica operación financiada con una elevada deuda, la familia, también dueña de los Tampa Bay Buccaneers, llevó al noroeste de Inglaterra su experiencia comercial y el modelo de negocios de la NFL.

Durante un tiempo, funcionó. Bajo la dirección del entrenador Alex Ferguson, el club siguió conquistando títulos. Incluso después del retiro de Ferguson en 2013, Manchester United continuó peleando por trofeos. Entre bastidores, además, un enorme equipo de ventas recién creado comenzó a comercializar la marca en todos los rincones del mundo, desde fabricantes de autos de EE.UU. hasta productores de fideos instantáneos.

Los ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y partidos han seguido creciendo, pero no al mismo ritmo que los de los principales rivales del United en Inglaterra y Europa. El jueves, las acciones del club cayeron más de 7% tras la publicación de unos decepcionantes resultados del primer trimestre, que revelaron nuevas pérdidas netas.

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“El mayor cambio se ha producido en los ingresos comerciales, un área en la que Manchester United históricamente había superado financieramente a sus competidores”, dijo Fran Dow , gerente sénior de Deloitte Sports Business Group. “Muchos han empezado a cerrar la brecha o ya han superado al United”.

La familia Glazer, dividida desde hace tiempo sobre si conservar o vender Manchester United, vuelve a estar enfrentada por el futuro de su participación en el club, según personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas al hablar de asuntos privados. Jim Ratcliffe, el multimillonario del sector químico que llegó para intentar revertir la suerte deportiva del equipo y eventualmente comprar la participación de los Glazer —una operación que podría costar US$ 4,000 millones—, ha recortado puestos de trabajo en el club y se ha retirado de otros emprendimientos deportivos.

La inesperada compra este verano de una participación en Liverpool por parte de un consorcio liderado por Jeff Bezos sorprendió a varios miembros de la familia Glazer y llevó a algunos a pensar que habían dejado pasar una oportunidad para vender su participación, según una persona familiarizada con el asunto. Ese acuerdo incluye una posible cláusula de adquisición que podría valorar al Liverpool —rival del United el domingo en el primer partido de Pochettino— en US$ 7,000 millones (£ 5,300 millones). Eso situaría por primera vez al Liverpool por encima de su acérrimo rival en términos de valoración.

Incluso el nombramiento del nuevo entrenador generó reportes en los medios sobre tensiones entre los Glazer y Ratcliffe. Según los términos de su inversión de 2024, Ratcliffe está a cargo de las decisiones futbolísticas. Avram y Joel Glazer recomendaron a Pochettino, un entrenador vinculado al puesto de técnico del Manchester United desde 2016. El club dijo que la contratación fue una decisión unánime de sus propietarios.

Joel Glazer, en el centro, y Avram Glazer, a la izquierda, se preparan para tocar la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York el 10 de agosto de 2012.

La intervención de los hermanos Glazer en la contratación es inusual, dado que Ratcliffe tiene formalmente el control de las decisiones futbolísticas. Se produce además en momentos en que algunos miembros de la familia presionan para vender una mayor participación en el club, que valoran en unos US$6.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

“A pesar del reciente deterioro del rendimiento en la cancha, Manchester United sigue siendo una propuesta de inversión atractiva”, dijo Tom Markham, quien dirige Markham Capital & Sports Advisory. Considera que el club podría alcanzar una valoración de poco menos de £ 5,000 millones o incluso más si concreta sus planes de construir un nuevo estadio para 100,000 espectadores, que podría costar hasta £ 2,000 millones, según estudios de viabilidad.

Representantes de INEOS no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios para este artículo. Un portavoz de los Glazer y los Tampa Bay Buccaneers remitió la solicitud de comentarios a Manchester United, pero el club declinó pronunciarse sobre los asuntos planteados.

Jim O’Neill, ex economista jefe de Goldman Sachs Group que anteriormente participó en intentos de compra del United, cuestiona que los propietarios puedan sacar al club de la crisis.

“Los actuales propietarios no tienen interés en ser los mejores ni se enfocan en nuestra cultura o nuestro propósito”, dijo O’Neill. “Es muy poco probable que logren el éxito; de hecho, tal como lo vemos, las cosas empeorarán”.

Un negocio familiar

Malcolm Glazer, quien hizo su fortuna en el sector inmobiliario, nunca fue un gran aficionado al fútbol. Sus intereses deportivos estaban concentrados en los Tampa Bay Buccaneers, donde dedicó horas a ayudar a elevar el perfil del equipo de la NFL. Glazer, que murió en 2014, nunca visitó Old Trafford, pese a ser su propietario.

El interés por el fútbol llegó a través de su hijo Joel, cuya oficina en EE.UU. está decorada con los colores y recuerdos del Manchester United, según antiguos ejecutivos.

En 2002, la familia compró una participación de 2% en el club, lo que desembocó tres años después en una adquisición por £ 800 millones. Un club que hasta entonces no tenía deuda pasó a tener préstamos por £ 649 millones. De esa cantidad, £ 275 millones correspondían a bonos de alto rendimiento colocados entre fondos de cobertura de EE.UU.

El club también perdió su condición de equipo de fútbol más rico del mundo frente al Real Madrid, según la clasificación anual de Deloitte. El United ocupa ahora el octavo lugar de la lista, mientras que el club madrileño registró ingresos de € 1,100 millones (US$ 1,200 millones) en la temporada 2024-25, más de € 300 millones por encima del United.

Alex Ferguson es aplaudido por los jugadores tras su partido número 1.500 y último al frente del club, el 19 de mayo de 2013.

La operación de los Glazer desató la oposición de aficionados, inversionistas, miembros de la junta directiva y ejecutivos del club. Después de un partido en 2005, Joel, junto con sus hermanos Avram y Bryan, necesitó escolta policial para abandonar el estadio Old Trafford.

Pero los Glazer tenían reputación de conseguir trofeos. Antes de que adquirieran los Buccaneers, la franquicia había ganado apenas 87 partidos en 19 temporadas y solo había llegado tres veces a la postemporada. Para 2003, había ganado el Super Bowl.

Cuando se concretó la operación del United, un asesor de los Glazer calculó que los Buccaneers generaban en promedio unas £3 por cada uno de sus seguidores, mientras que el United obtenía apenas entre £ 1.60 y £ 1.70, pese a contar con una audiencia mundial mucho mayor.

La diferencia era evidente: United registró una facturación de £ 157.2 millones en los 11 meses hasta junio de 2005, pero obtuvo apenas £ 6.5 millones de ganancias después de impuestos. Forbes calculó que los Buccaneers generaron US$ 203 millones en ingresos y US$ 56.9 millones de ganancias operativas durante la temporada 2005 de la NFL.

La familia consideraba que United no estaba aprovechando todo el potencial económico de su enorme base de aficionados. Dejó la gestión deportiva en manos de Ferguson y del director ejecutivo David Gill y asumió el control de las operaciones comerciales. El plan era administrar el club como una franquicia de la NFL, donde el éxito deportivo es secundario frente a la capacidad del equipo para generar ingresos, según ejecutivos que trabajaban entonces en el United.

En Old Trafford recortaron empleos, se desprendieron de jugadores y aumentaron los precios de las entradas. El objetivo era elevar los ingresos totales del club en 50% para 2010 y ayudar así a pagar la deuda utilizada para comprarlo.

Contrataron a Jeff Ajluni, director de marketing y desarrollo de negocios de los Buccaneers, para ayudar a negociar el acuerdo de patrocinio de la camiseta del United. El resultado fue un contrato de cuatro años con American International Group Inc., valorado en aproximadamente £ 56.5 millones, y Gill reconoció públicamente el papel de Ajluni.

Luego llegaron más contrataciones. El club incorporó a Richard Arnold como director comercial y ascendió a Ed Woodward —quien posteriormente pasaría casi una década como vicepresidente ejecutivo— para dirigir las áreas de ventas y medios.

Para 2010, United había abierto una oficina en Londres con 45 empleados. En lugar de depender de agencias de publicidad, el club contrató vendedores para dividir los derechos de patrocinio por industria y región geográfica, creando un modelo de múltiples patrocinadores que hoy está ampliamente extendido en el deporte. Una empresa de neumáticos podía comprar derechos en un mercado y una compañía de telecomunicaciones, en otro.

Siguiendo un enfoque tomado de la NFL, United creó grandes equipos internos de comunicaciones, contenidos e investigación que proporcionaban a los patrocinadores datos sobre los hinchas, además de campañas y eventos diseñados para hacer más valiosa su asociación con el club.

En el año terminado en junio de 2013, la última vez que ganó la Premier League, United generó ingresos por £363,2 millones, de los cuales £ 152.5 millones procedieron de actividades comerciales. Los ingresos por patrocinios habían aumentado casi 30% en un año y representaban alrededor de 42% de las ventas totales del club. AIG había pagado aproximadamente £ 14.1 millones por temporada por su acuerdo para aparecer en la camiseta. El contrato de siete años con Chevrolet, vigente entre 2014 y 2021, tuvo un precio mucho mayor.

“Pasamos muchísimo tiempo en aviones cerrando acuerdos”, dijo un exejecutivo del club. “Para nosotros, vender patrocinios se trata únicamente de dinero; todos los costos de producir los anuncios corren por cuenta de ellos”.

Sin margen de error

Durante un tiempo, el éxito comercial ocultó el costo de la adquisición. En agosto de 2006, los propietarios tomaron prestados £ 138 millones mediante bonos con pago en especie, conocidos como PIK, con una tasa de interés de 14.25%. Los intereses no tenían que pagarse anualmente, sino que se sumaban al capital. Cuando la tasa subió a 16.25% en 2010, los costos se volvieron prohibitivos.

La deuda PIK fue pagada a finales de 2010 por £ 250 millones: los £ 138 millones originales de capital más de £ 111 millones en intereses acumulados. Mientras tanto, la deuda bancaria sénior del club había sido refinanciada mediante una emisión de bonos por £ 502.5 millones. En 2010, United generó ingresos por £ 286.4 millones, pero afrontó costos financieros netos por £ 108.6 millones y registró una pérdida de £ 47.5 millones, según documentos corporativos de la época.

En medio del refinanciamiento, la familia Glazer seguía dividida sobre la propiedad del United, y algunos de los hermanos presionaban para extraer más dinero del club. La solución fue una salida a bolsa en Nueva York en 2012, estructurada para aliviar la deuda del club y, al mismo tiempo, proporcionar un pago sustancial a los propietarios. La oferta se dividió por igual entre nuevas acciones y títulos propiedad de los Glazer, y cada parte obtuvo unos £70 millones netos después de comisiones. United utilizó sus ingresos para reducir deuda. La familia conservó los suyos.

Un aspecto crucial fue que el público solo recibió acciones Clase A con pocos derechos de voto, mientras que los Glazer conservaron las acciones Clase B, lo que les permitió mantener 98.7% del control de los votos y casi 90% del capital.

Durante las primeras dos décadas de gestión de la familia, aproximadamente £ 1,200 millones se destinaron al pago de intereses, reducción de deuda, dividendos y comisiones corporativas vinculadas a la estructura financiera. La mayor parte de esos fondos fue a instituciones financieras y tenedores de bonos, según documentos públicos. Pero la presión constante sobre el balance, combinada con malas decisiones en el mercado de fichajes, dejó al United sin margen de error.

Para 2013, Ferguson se había retirado. Lo que siguió fueron seis años en los que el éxito comercial del United quedó completamente desligado de sus resultados deportivos. Mientras el equipo cambiaba repetidamente de entrenador y se quedaba fuera de la lucrativa Champions League, los ingresos seguían aumentando. Para junio de 2019, United tenía £ 307.6 millones en efectivo y generaba ingresos anuales por £ 627.1 millones. Los Glazer gozaban de buena reputación entre los equipos ejecutivos y comerciales del United y participaban con frecuencia en las decisiones comerciales. La fortaleza financiera que ayudaron a construir sobre el legado de Ferguson les dio tiempo para absorber innumerables malas decisiones deportivas.

Tras superar la oferta de su rival local Manchester City, el club fichó al delantero estrella Alexis Sánchez procedente del Arsenal, con un salario base reportado de unas £ 390,000 semanales, que superaba las £ 500,000 incluyendo derechos de imagen y bonificaciones. La operación rompió la estructura salarial del club, llevó a otros jugadores a exigir grandes aumentos y elevó la masa salarial anual por encima de £ 330 millones en 2018-19, un récord de la Premier League en ese momento.

Su colchón financiero desapareció durante la pandemia. Para mediados de 2020, las reservas habían caído a £ 51.5 millones, mientras que los pasivos netos superaron los £ 474 millones. Las alteraciones provocadas por el covid-19 desplomaron los ingresos del estadio y retrasaron los pagos de patrocinadores. La situación financiera se agravó por el elevado gasto en fichajes.

Tras las protestas de los aficionados por la propuesta participación del United en una impopular, aunque potencialmente lucrativa, Superliga europea separatista, los Glazer anunciaron en noviembre de 2022 una revisión estratégica para estudiar opciones para vender el club, en parte con el objetivo de permitir que varios miembros de la familia convirtieran su participación en efectivo. Sin embargo, la iniciativa atrajo solo a dos compradores creíbles: Ratcliffe y el jeque Jassim bin Hamad Al Thani, de Catar.

Aunque era el grupo preferido por los Glazer, los cataríes nunca lograron demostrar de manera consistente que disponían del dinero necesario para comprar la totalidad del club. Según los términos de la transacción anunciada en Nochebuena de 2023, Ratcliffe adquirió una participación de 25% en las acciones Clase B de la familia Glazer, que cuentan con mayores derechos de voto, junto con una oferta pública paralela para adquirir hasta 25% de las acciones Clase A en manos del público a US$ 33 por acción. El acuerdo, acompañado de una inyección de capital de US$300 millones de INEOS para infraestructura del club —incluidas las instalaciones de entrenamiento y £ 63.5 millones para adquirir terrenos destinados al desarrollo del nuevo estadio—, otorgó al magnate químico el control de las operaciones deportivas y dos puestos en la junta directiva.

Ratcliffe llegó a Old Trafford convencido de que el club tenía demasiado personal, se había vuelto complaciente y operaba con demasiada lentitud. En INEOS, su imperio químico, había impuesto una gestión centrada en la eficiencia y la reducción de costos. Al principio mostró poco interés por las operaciones comerciales del club y se concentró en los asuntos futbolísticos, según antiguos ejecutivos.

Para febrero de 2025, United había informado su quinto año consecutivo de pérdidas financieras y anunció más de 300 recortes de empleos, que afectaron especialmente a las divisiones comercial, de medios y administrativa.

Antiguos empleados sostienen que los recortes deterioraron las relaciones con los clientes y redujeron la calidad del servicio ofrecido a los socios corporativos. Un exejecutivo recordó que patrocinadores de larga data, acostumbrados a recibir gratuitamente artículos autografiados, fueron informados de que tendrían que pagar los costos de envío de esos recuerdos firmados.

“Ahorrar centavos para perder libras”, dijo el ejecutivo.

¿Qué viene ahora?

Aun así, United registró ingresos récord en 2025-26, ya que el aumento de los ingresos por derechos de transmisión compensó la caída de los ingresos por patrocinios y partidos. Pero el club cuenta ahora con menos personal para vender y gestionar sus alianzas comerciales, justo cuando su posición competitiva entre los equipos más ricos de Europa se ha debilitado.

Los ingresos por partidos cayeron de £ 160.3 millones a £ 153.5 millones, en gran medida por una razón sencilla: se disputaron menos encuentros debido a la ausencia del club de las competiciones europeas esa temporada. Pero el malestar entre los aficionados vuelve a aumentar.

El club cuenta con una base de seguidores estimada en millones, pero en septiembre los aficionados desplegaron en Old Trafford una pancarta que decía: “La forma en que nos tratan es una vergüenza”, en medio del enojo por los precios de las entradas y la gestión del club.

“No hay muchas empresas en las que los propietarios parezcan ignorar, aparentemente por completo, a sus principales grupos de interés, que son cruciales para la actividad central del negocio”, dijo Keith Harris, asesor de banca de inversión del United durante la década de 1990 y aficionado del club de toda la vida.

A los hinchas les gusta quejarse de sus clubes, pero cuando Michael Carrick fue despedido como entrenador el 12 de noviembre, Manchester United Supporters Trust, un grupo que hace campaña para que los aficionados tengan mayor participación en la gestión del club, emitió un contundente comunicado en el que responsabilizó a los propietarios de los problemas.

“La adquisición financiada con deuda de los Glazer sigue siendo una carga para el club”, señaló. “Cuando llegó INEOS prometió excelencia deportiva, pero con los repetidos cambios en la dirección futbolística hemos visto cualquier cosa menos eso”.

El comunicado concluyó: “Otro cambio de entrenador no puede reparar lo que los propietarios siguen socavando”.