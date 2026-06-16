Corea del Sur.- Perú y Corea del Sur tienen un vínculo de larga data: hace casi 15 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas economías. Sin embargo, la relación ha evolucionado y ha involucrado acuerdos con la participación de grandes compañías surcoreanas.

Por ejemplo, años atrás, en el 2012, Perú compró aeronaves, modelo KT-1P, diseñadas y fabricadas por Korea Aerospace Industries (KAI). Pero, eso no es todo.

Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú) firmó un convenio con la empresa HD Hyundai Heavy Industries para fortalecer una alianza industrial que incluye transferencia de tecnología y construcción naval.

Y, a finales del año pasado, tal como lo adelantó Gestión, el Ejército del Perú y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) formalizaron un acuerdo marco estratégico con su socio, la empresa Hyundai Rotem. Esto, con el fin de modernizar las Fuerzas Armadas nacionales y el cierre de brechas tecnológicas. El foco es que nuestro país pueda apuntar a ser un futuro hub tecnológico-militar en la región.

Con todo lo mencionado, y el potencial que se vislumbra entre ambas economías, sus entidades y empresas, Corea del Sur ve a Perú cada vez con mejores ojos. Así lo reconoce la Defense Acquisition Program Administration (DAPA), una entidad gubernamental surcoreana.

“Creo que vamos a ver mucha más cooperación [entre Corea] y Perú, no solo en la industria de defensa, sino en la industria en general”, mencionó Young do Kim, secretario oficial de DAPA, ante la consulta de Gestión.

Young do Kim, secretary official de la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) en Corea del Sur. Foto: exclusivo para diario Gestión

DAPA sobre Latinoamérica, especialmente Perú

El funcionario coreano recordó que en 2025 se acordó que Corea envíe a Perú tanques de batalla principales K2 (Black Panther) como parte del acuerdo con Hyundai Rotem, un hito porque era el ingreso oficial de este tipo de vehículos a Latinoamérica.

“En el futuro esperamos que este tipo de exportaciones vayan más allá de las convencionales. Esperamos hablar de tecnología con Inteligencia Artificial (IA) u otros sistemas”, apuntó.

Es más, DAPA agregó posteriormente a este diario: “Corea ha continuado su cooperación en materia de defensa con Perú mediante iniciativas de localización y transferencia de tecnología. Un ejemplo representativo es la planta de ensamblaje de equipos terrestres FAME, inaugurada en Lima el año pasado, que es significativa porque reanudó la producción nacional de vehículos en Perú tras varias décadas de suspensión”.

En este contexto, la entidad refirió que esperan que, mediante la expansión de su cartera de producción en el futuro, “se fortalezcan aún más las capacidades de defensa propias de Perú y que Corea pueda contribuir al crecimiento del país como centro de la industria de defensa en Latinoamérica”.

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Cabe señalar que, en general, las exportaciones del sector defensa coreano tienen como destino, sobre todo Finlandia, con envíos del K9 Thunder (un sistema de artillería). También resalta Egipto y Turquía. Mientras que sus importaciones provienen de Estados Unidos. Es en esta dinámica donde Latinoamérica -y, por supuesto, Perú- podría abrirse un espacio.

“Sí, la mayoría de las exportaciones de la defensa coreana van a Europa y las importaciones llegan de Estados Unidos. Sin embargo, con la revolución de la tecnología y la IA, vamos a tener más cooperación con otros países. Esperamos una cooperación más activa con los países latinoamericanos “, agregó.

Justamente, Young do Kim recordó que como parte del vínculo con Latinoamérica, Corea ha exportado vehículos blindados en el pasado a Perú y ha importado grandes aviones de transporte desde Brasil. “[...] estamos buscando más oportunidades de cooperación en el futuro cercano”, comentó.

Una industria que crece sin freno en Corea

Por qué resulta importante que DAPA ponga la mira en Perú. El desarrollo de la industria de defensa en este país asiático sorprende. Como parte de su visión, pretende transitar por una gran transformación hasta ubicarse entre las 4 mejores industrias del mundo. Pero, qué dicen los números.

Entre sus planes está pasar del puesto 8 al 7 hacia el 2030 en el ranking de Ciencia y Tecnología de Defensa. Además, espera aumentar el número de trabajadores en la industria de 52,000 en el 2024 a 80,000 en los próximos 4 años.

Y, ya apunta a exportar US$ 20 billones hacia ese mismo periodo, lo que elevaría su participación en el mercado global del 2.2% al 6%. Actualmente quien lidera el mercado es Estados Unidos con un 43%, seguido de Francia, Rusia, China, Alemania, entre otros.

Para este año, el presupuesto que se espera invertir en defensa es de US$ 45.68 billones, enfocados sobre todo en la mejora de las fuerzas armadas (US$ 13.8 billones), en particular en innovación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés).

Es más, sobre este punto, el foco se concentra en apoyo a la política de adquisición de defensa, aeronaves, maniobrabilidad y potencia de fuego, etcétera.

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KAI ve potencial en Perú y Colombia

KAI, la principal empresa aeroespacial y de defensa de Corea del Sur, que nació de la fusión de las divisiones aeroespaciales de gigantes como Samsung, Daewoo y Hyundai y es el pilar tecnológico del Gobierno surcoreano, mantiene su interés en Perú.

Korea Aerospace Industries (KAI). Foto: de exclusivo para diario Gestión

Gestión pudo conversar brevemente con ellos. Vale recordar que Perú y KAI tuvieron una “historia” reciente. La compañía llevaba meses solicitando al Gobierno peruano que evalúe su propuesta de venta del caza de última generación KF-21, hoy su “buque insignia”. Sin embargo, esto no prosperó y no se concretó la compra a Corea el año pasado.

Aun así, las asperezas parecen haber sido limadas. En marzo de este año, nuestro país fue invitado a la presentación del primer caza de producción coreano.

“Fue grato asistir [...] a la ceremonia de presentación del primer caza de producción KF-21 “Boramae” en la sede de KAI, junto al Agregado de Defensa Adjunto y Aéreo de esta Embajada, la cual contó con la presencia especial del Presidente de Corea, Lee Jae-myung", se lee en una publicación de la Embajada de Perú en Corea.

El KF-21 es un caza avanzado de combate multirol de generación 4.5, con capacidades furtivas y de superioridad aérea, la más reciente fabricada especialmente para la Fuerza Aérea de Corea del Sur y para exportación; y, constituye un hito en los avances en el sector defensa de este país.

Pese a no concretar la compra, Perú no ha estado ajeno al KF-21. “[...] en 2024 se suscribieron convenios entre el Servicio de Mantenimiento del Perú (SEMAN) y KAI, para la coproducción de piezas aeronáuticas para los cazas coreanos KF-21 y FA-50 en nuestro país. Esto reafirma el posicionamiento del Perú como hub de la industria de la defensa en la región, así como su estatus de socio estratégico para Corea del Sur”, recordó en ese momento la embajada peruana.

Korea Aerospace Industries (KAI). Foto: de exclusivo para diario Gestión

En general, para este año, KAI espera ingresos previstos para 2026 por US$ 4 billones. Esto como resultado de la exportación de 236 aeronaves a 9 países (US$ 9.3 billones). De hecho, a la fecha, la empresa cuenta con 1,300 pedidos acumulados de aeronaves.

Si bien la región latinoamericana, como se mencionó, se está abriendo espacio, KAI comentó a este diario que hay interés en Perú así como en Colombia. “Se quiere abrir mercado en Sudamérica”, refirió uno de los voceros oficiales de KAI.