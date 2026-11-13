"Hay un frente en el que la integración ya dejó de ser solo una aspiración: el mercado de capitales. Recientemente, los tres países han dado pasos regulatorios importantes". Foto: Nuam
"Hay un frente en el que la integración ya dejó de ser solo una aspiración: el mercado de capitales. Recientemente, los tres países han dado pasos regulatorios importantes". Foto: Nuam
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Daniel Velandia
Daniel Velandia

América Latina vive un momento poco común en su historia reciente. El péndulo político ha girado con fuerza hacia la derecha —con excepción de Brasil— y la mayoría de los nuevos gobiernos se perciben como promercado. A ello se suma un viento de cola externo: la coyuntura geopolítica global mantiene elevados los precios de los commodities. El resultado ha sido un renovado optimismo sobre la región. De hecho, cabe resaltar que los flujos de inversión de portafolio hacia Latinoamérica superaron, hace algunos meses —justo antes de que los mercados comenzaran a descontar la reanudación del ciclo alcista de tasas por parte de la Fed— los US$ 120,000 millones en doce meses, el mayor registro desde 2015.

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