Más allá de las perspectivas de cada país, lo verdaderamente inusual es la coincidencia de las propuestas programáticas de las nuevas administraciones. Esto crea un escenario propicio para avanzar en proyectos conjuntos y profundizar la integración, justo cuando el mundo mira cada vez más hacia esta parte del continente, ante los retos que enfrentan bloques como Europa y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

En Chile, Colombia y el Perú, los gobiernos han puesto el foco en recuperar la inversión privada para lograr un crecimiento sostenible que ayude a cerrar las brechas sociales y de infraestructura. Para ello, buscan destrabar proyectos mediante la reducción de la burocracia y la tramitología, acotar la incertidumbre regulatoria y fortalecer la seguridad física y jurídica. En el Perú, donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la inversión privada crecerá un 10% este año, el reto es sostener ese impulso. El Congreso bicameral delegó solo una parte de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, por lo que las reformas pendientes exigirán construir consensos.

"El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la inversión privada crecerá un 10% este año, el reto es sostener ese impulso." (Foto: GEC)

Estas coincidencias deben traducirse en objetivos comunes, plasmados en políticas de Estado y no de gobierno, con un norte claro de largo plazo. La prioridad debería ser desarrollar infraestructura vial, marítima y energética que conecte mejor a nuestros países, de cara a la mayor demanda que seguramente habrá por nuestros productos y a las oportunidades que ofrecen el nearshoring y de la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Ahora bien, hay un frente en el que la integración ya dejó de ser solo una aspiración: el mercado de capitales. Recientemente, los tres países han dado pasos regulatorios importantes: Colombia expidió el decreto que permite a su entidad de contrapartida central conectarse con las de otros países; Chile autorizó la participación de miembros remotos, lo que permitirá a corredores peruanos y colombianos operar directamente en ese mercado; y el Perú oficializó los cambios reglamentarios necesarios para contar con una entidad de contrapartida central.

Con ello, nuam, el holding que agrupa a las bolsas de Santiago, Colombia y Lima, proyecta alcanzar, en una primera etapa, la interoperabilidad del mercado de acciones entre Colombia y Chile, e integrar al Perú en los meses siguientes. ¿Por qué importa esto? Porque escala es liquidez. Tres plazas medianas y fragmentadas compiten en desventaja por el capital global; en cambio, un mercado con una capitalización conjunta de US$ 784,000 millones al cierre de septiembre, una única puerta de entrada y estándares internacionales ofrece mayor profundidad, menores costos de transacción y, a largo plazo, un menor costo de capital para las empresas.

Para el Perú, la tarea es cumplir con los plazos para contar con su cámara de contrapartida central y discutir la asimetría tributaria: las ganancias de capital por la venta de acciones pagan una tasa del 5% en el Perú, frente a una tasa del 0% en Chile a partir de enero de 2027 (10% hasta fines de 2026) y del 0% en Colombia, aunque con algunas condiciones.

El capital global ya ve a la región como un bloque y cada vez más atractiva. Lo que ha faltado es la capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece de manera más eficiente. Por primera vez, esa posibilidad está a la vista: una plataforma en funcionamiento, reguladores alineados y un cronograma por cumplir.

Así, los próximos años podrían convertirse en una oportunidad de oro para alcanzar objetivos perseguidos durante la última década, en un contexto de mayor apetito por la región y gobiernos con una firme intención de promover la inversión privada. Para ello, el desarrollo del mercado de capitales será fundamental por su papel como canalizador de recursos entre ahorradores e inversionistas.