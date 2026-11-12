Al cierre de octubre, el número de inverionistas en fondos mutuos llegó a 527,684. (Foto: Carolina Urra/Gestión)
Al cierre de octubre, el número de inverionistas en fondos mutuos llegó a 527,684. (Foto: Carolina Urra/Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El mercado de fondos mutuos continúa en crecimiento pese a la volatilidad imperante, ¿qué lo explica?

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