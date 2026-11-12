Al cierre de octubre último, el patrimonio administrado por dichos fondos alcanzó los S/ 65,867 millones, lo que representa un aumento interanual de 15.47% y un avance mensual de 0.66%, indicó Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

En tanto, el número de partícipes o inversionistas llegó a 527,684, con un incremento de 10.96% con relación a octubre del 2025, detalló Osorio.

Asimismo, la oferta de fondos mutuos continuó en expansión. Al cierre de octubre, el mercado alcanzó los 224 fondos mutuos, la cifra más alta desde enero del 2025.

Este crecimiento ha sido impulsado, entre otros motivos, por la incorporación de nuevos fondos estructurados, “ampliando las alternativas disponibles para inversionistas con distintos perfiles de riesgo, horizontes de inversión y objetivos financieros”, indicó el representante del gremio.

Fondos estructurados. Su oferta se ha incrementado en el mercado. (Foto: USI)

La composición del patrimonio administrado confirma, además, el carácter conservador del mercado local. Actualmente, dos de cada tres soles administrados (66.92%) se encuentran invertidos en fondos de deuda, lo que denota una preferencia de los inversionistas por alternativas menos expuestas a la volatilidad de los mercados.

Asimismo, los fondos de menor duración continúan como una opción atractiva para quienes buscan preservar capital y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, según la asociación.

Evolución

El desempeño registrado durante el año por los fondos mutuos confirma su fortaleza y capacidad para ofrecer alternativa de inversión adaptadas a diferentes necesidades, enfatizó el gremio que congrega a dichos fondos. Destacó, además, el aumento de la base de inversionistas.

Los fondos mutuos que más tienen más partícipes en octubre del 2026 son: BBVA Cash Soles (74,853), Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles (46,022), IF Libre Disponibilidad Soles (32,081), Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares (28,144), IF Libre Disponibilidad (26,818), BBVA Cash Dólares (25,769), Scotia Fondo Liquidez Soles (17,152), IF Oportunidad Soles (16,418), Scotia Fondo Liquidez $ (14,420) y Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles (13,745).

Los fondos de menor duración continúan como una opción atractiva para quienes buscan preservar capital. | Composición: Gemini