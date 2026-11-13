Sorteos en redes sociales bajo la lupa: las obligaciones de las marcas y las multas que enfrentan | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Los sorteos en redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook se han convertido en una estrategia frecuente de las marcas para atraer seguidores, promocionar productos y aumentar su presencia digital. Desde dispositivos electrónicos hasta viajes y premios en efectivo, las empresas ofrecen distintos incentivos a cambio de que los usuarios sigan sus cuentas, comenten publicaciones o compartan contenido.

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