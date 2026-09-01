La fintech, que comenzó enfocada en remesas, busca convertirse en un acompañante financiero para los latinos en Estados Unidos y, para ello, acaba de ampliar su oferta hacia recargas móviles. Además, durante los próximos 15 meses, lanzará otros productos como pagos de cuentas, crédito y ahorro, reveló Godoy a G de Gestión.

Esto, mientras mantiene su expansión en América Latina y apunta a convertirse en uno de los tres principales jugadores de remesas digitales del Perú hacia fines de 2027, tras su alianza con Yape en julio pasado.

Manuel Godoy, junto a su socio, Bernardo García, fundaron la fintech de remesas llamada Félix en el 2021. En el 2025 casi triplicaron su base de usuarios. (Foto: Félix)

Una estrategia agresiva que va de la mano con los US$200 millones que acaban de levantar en una ronda serie C. Según el CEO de Félix, buena parte de los recursos se destinará al desarrollo de productos, talento e inteligencia artificial, además de fortalecer su marca y adquisición de usuarios.

De las remesas a una nueva fase de productos

Manuel Godoy explica que el latino que llegó a Estados Unidos ya no necesariamente está en la misma situación que hace una década. El usuario promedio de Félix lleva alrededor de 10 años en Estados Unidos, trabaja, genera ingresos y, en muchos casos, ha construido un negocio propio.

Cuando empieza a acumular capital, una de sus primeras decisiones es enviar dinero a su familia en Latinoamérica. Pero, según Godoy, esa misma persona también necesita acceder a servicios financieros que hoy no encuentra con facilidad.

“Son usuarios que vienen de verdad a perseguir el sueño americano y apenas empiezan a tener suficiente capital, lo primero que buscan es cuidar a sus familias en Latinoamérica”, explicó. El problema, añadió, es que las instituciones financieras estadounidenses no necesariamente les ofrecen el acceso que requieren a crédito, ahorro e inversión.

Por eso, la fintech ya comenzó a ampliar esa relación. Uno de los primeros productos fuera de las remesas fueron las recargas móviles, lanzadas hace aproximadamente dos meses. “El servicio viene creciendo a un ritmo de más de 100% mensual”, afirma.

En crédito, el inicio será prudente. Félix planea comenzar con préstamos de menos de US$500, con posibilidad de elevar los tickets hasta menos de US$1,000 conforme avance el producto y la compañía conozca mejor el comportamiento de sus clientes.

La fintech asegura que ya cuenta con un modelo propio de riesgo crediticio y mantiene un piloto cerrado para evaluar el comportamiento de los prestatarios antes de ampliar la oferta.

Un producto de ahorro también forma parte de la hoja de ruta. La empresa trabaja en una cuenta de ahorros y busca construir una propuesta que no sea simplemente otra cuenta bancaria, sino un producto ajustado al perfil del usuario.

Comunidad latina en Estados Unidos: más de 60 millones

El ejecutivo de Félix estima que existen más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos, pero para la empresa, la oportunidad no está únicamente en el número, sino, en el nuevo perfil de quien envía dinero.

El tradicional migrante de primera generación que llegó a Estados Unidos para enviar parte de su salario a sus padres, pareja o hijos que permanecieron en Latinoamérica ya no explica por sí solo el mercado. Ahora, hay personas de generaciones posteriores que regresaron a sus países de origen y están recibiendo dinero de hijos o nietos que permanecen en Estados Unidos.

“Efectivamente, el perfil de persona que está enviando dinero es cada vez más joven”, señala Godoy.

Para Félix, esa transformación es relevante porque un usuario más joven y con mayor permanencia en Estados Unidos puede tener necesidades financieras distintas a las de quien acaba de llegar al país.

La empresa sostiene, además, que este consumidor presenta una particularidad tecnológica. El CEO de Félix sostiene que el hispano inmigrante tendría una mayor disposición a utilizar inteligencia artificial para tomar decisiones financieras frente a otros grupos étnicos, lo que explicaría por qué su modelo ha sido adoptado rápidamente.

El chatbot y nuevos productos

A nivel tecnológico, el CEO de Félix reveló que está desarrollando lo que denomina Cognitive Financial Companion, un motor que busca interpretar las necesidades del usuario a partir de una conversación y, desde allí, ofrecerle el producto financiero que corresponda.

La diferencia con una banca tradicional, según explica el ejecutivo, está en el punto de partida. En lugar de presentar un catálogo de productos —cuenta de ahorro, préstamo o tarjeta— y esperar que el cliente elija, Félix quiere comenzar por la necesidad que la persona expresa.

“Sería darle los beneficios de tener un alto patrimonio a una persona que no necesariamente tiene ese alto patrimonio. Nuestra visión es ser la compañía financiera para todos los latinos en Estados Unidos”, afirma Godoy.

La compañía asegura que buena parte de sus nuevos productos vino de las solicitudes que recibe de sus usuarios. El crédito, por ejemplo, empezó a desarrollarse después de que el chatbot recibiera repetidamente solicitudes de préstamos. Lo mismo ocurrió con las recargas móviles.

Crecimiento en Perú

Félix ya opera mediante alianzas que permiten conectar a los usuarios en Estados Unidos con receptores en el país. Entre ellas se encuentra la integración con Yape (en Perú), además de relaciones con BCP y otros actores locales. La estrategia hacia adelante es ampliar esa red y buscar nuevas alianzas con bancos, cajas y microfinancieras para facilitar la recepción de dinero.

La empresa no ha definido cuánto de los US$200 millones que levantó de capital será destinado exclusivamente al mercado peruano. No obstante, Godoy explica que buena parte de las inversiones en producto y experiencia se desarrolla para varios países simultáneamente, incluido Perú. Sin embargo, el objetivo comercial en el mercado peruano es entrar al top tres del ecosistema peruano de remesas digitales hacia fines de 2027.

La compañía señala que mantiene un crecimiento de entre dos y tres veces interanual y espera sostener ese ritmo a medida que incorpora nuevos mercados y productos.

Las remesas, de todos modos, seguirán siendo el principal motor del crecimiento de la compañía, mientras esperan el crecimiento progresivo de otros servicios. “Los productos nuevos están creciendo más rápido de lo que crecieron las remesas en su comienzo”, sostuvo Godoy al referirse a las recargas móviles.

¿Crecimiento inorgánico?

El nuevo financiamiento también marca una etapa distinta para Félix. La compañía asegura que actualmente sus transacciones generan margen bruto positivo y que esos recursos son reinvertidos en producto y crecimiento. No descarta nuevas rondas en el futuro, pero señala que dependerán de las oportunidades que aparezcan.

Manuel Godoy tampoco ha descartado la adquisición de otras fintech o tener participación en otras empresas como parte de un crecimiento inorgánico, aunque no está en el roadmap de los próximos 15 meses. Señaló que se tomarán las decisiones en la medida que el mercado y sus usuarios lo requieran

“El latino en Estados Unidos ya no es únicamente un remitente de dinero. Es un consumidor financiero con ingresos, patrimonio en construcción y nuevas necesidades. Félix busca convertir esa evolución en una oportunidad de negocio y, en Perú, capturar una parte mayor de ese flujo digital en los próximos 15 meses”, resumió.

Datos sobre Félix

Sobre la Serie C: Félix anunció un financiamiento por US$200 millones, que incluye una ronda de capital de US$87 millones liderada por Andreessen Horowitz, con participación de QED Investors, Castle Island Ventures, Switch Ventures, Contour Venture Partners y Endeavor Catalyst. El Customer Value Fund de General Catalyst proporcionó una línea de crédito adicional por US$113 millones.

Félix anunció un financiamiento por US$200 millones, que incluye una ronda de capital de US$87 millones liderada por Andreessen Horowitz, con participación de QED Investors, Castle Island Ventures, Switch Ventures, Contour Venture Partners y Endeavor Catalyst. El Customer Value Fund de General Catalyst proporcionó una línea de crédito adicional por US$113 millones. La compañía ha procesado más de US$8.000 millones para más de seis millones de personas y sus ingresos crecieron más de 2,5 veces interanualmente.