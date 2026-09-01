En la foto, Manuel Godoy, CEO de Félix, y Bernardo García, director de operaciones de Félix. Ambos cofundaron la fintech en el 2020.
En la foto, Manuel Godoy, CEO de Félix, y Bernardo García, director de operaciones de Félix. Ambos cofundaron la fintech en el 2020.
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Para un latino que vive en Estados Unidos, enviar dinero a sus familiares en su país de origen puede ser apenas el primer paso de una relación financiera compleja. Aunque trabaje, ahorre y tenga un negocio, no necesariamente encuentra en el sistema financiero estadounidense productos diseñados para sus necesidades. “Creemos que más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos necesitan de un ecosistema que los entienda”, dice Manuel Godoy, cofundador y CEO de Félix, la fintech que acaba de levantar su primera ronda de US$ 200 millones y alista su expansión en la región, incluido Perú.

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