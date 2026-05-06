Los latinos generaron US$ 4.4 billones para la economía de Estados Unidos en 2024, lo que los ubica como la cuarta economía más grande del mundo , de acuerdo con un informe difundido este martes por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

El reporte anual sobre el PBI latino, elaborado junto con California Lutheran University, señala que esta contribución ya supera a la de Japón y que se trata del bloque con mayor dinamismo entre las principales economías globales.

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Pese a este desempeño, los investigadores advierten que en 2025 las políticas antiinmigración y de deportación impulsadas por el gobierno de Donald Trump podrían tener algún efecto sobre el PBI latino, aunque mantienen una perspectiva positiva.

“Al igual que ocurrió durante la Gran Recesión y la pandemia de covid-19, los latinos superarán estos desafíos y continuarán impulsando el crecimiento económico, beneficiando así a todos los estadounidenses”, afirmó Matthew Fienup, coautor del estudio.

El análisis también resalta que, desde el inicio de la pandemia, el PIB latino ha sido el de mayor expansión entre las principales economías, incluso por encima de India y China.

La comunidad latina en EE.UU. alcanzó una contribución económica de US$ 4.4 billones en 2024, posicionándose como la cuarta economía mundial. Foto: EFE.

Impulso demográfico

Uno de los factores clave detrás de este crecimiento es el aumento de la población latina, principalmente por nacimientos más que por inmigración.

Según el informe, el crecimiento natural —diferencia entre nacimientos y defunciones— sumó 3.2 millones de personas entre 2020 y 2024, mientras que la población no latina registró una caída en este indicador.

“Su crecimiento (el del PIB Latino) fue tal que batió todos los récords en términos de dinamismo económico”, sostuvo David Hayes-Bautista, otro de los autores del estudio.

En cuanto a la composición sectorial, el rubro de finanzas y bienes raíces lidera la actividad económica latina, con US$ 766,000 millones generados.

Además, el número de empresas de propiedad latina creció casi siete veces más rápido que el de firmas no latinas entre 2007 y 2023.

A esto se suma, que el número de latinos con título universitarios experimentó un aumento del 144.5% entre 2010 y 2024, mientras que el de los no latinos en el país creció solo un 44.8% en el mismo periodo.

Finalmente, la fuerza laboral latina creció 5.5% en 2024, el mayor incremento registrado y 4.2 puntos porcentuales por encima del avance de los trabajadores no latinos.

Con información de EFE.