En tanto, hay más de 1,000 marcas colectivas registradas y vigentes relacionadas con la cadena cafetalera. Foto: Andina
En tanto, hay más de 1,000 marcas colectivas registradas y vigentes relacionadas con la cadena cafetalera. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, el Indecopi recordó que a la fecha hay 16,607 marcas registradas vinculadas a productos elaborados con este grano o que lo emplean como ingrediente principal.

Por ejemplo, . El grueso de los negocios está compuesto por productores, empresas y emprendedores de diversas regiones, entre ellas Junín, Cusco, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Lima.

A la par,

El Indecopi explica que se entrega gratuitamente el registro de las marcas colectivas a las agrupaciones que cumplen con los requisitos, o que facilita que los productores cuenten con una identidad común para comercializar sus productos.

Además, hay dos denominaciones de origen reconocidas por el Indecopi: Café Villa Rica, declarada en 2010 y relacionada con el distrito de Villa Rica, en Oxapampa, Pasco; y Café Machu Picchu-Huadquiña, reconocida en 2011 y correspondiente a la provincia de La Convención, Cusco.

Junín, Cusco, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Lima son las regiones con registros de marcas de café peruano. Foto: difusión
Junín, Cusco, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Lima son las regiones con registros de marcas de café peruano. Foto: difusión

¿Por qué es importante la denominación de origen?

Indecopi enfatiza que proteger una marca, denominación de origen o marca colectiva permite que los productores y comerciantes diferencien su oferta, fortalezcan su posición en el mercado y tengan mayor valor para sus productos en el mercado.

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