Como parte de las celebraciones del Día del Café Peruano —que se realiza cada cuarto viernes de agosto—, el Indecopi recordó que a la fecha hay 16,607 marcas registradas vinculadas a productos elaborados con este grano o que lo emplean como ingrediente principal.

Por ejemplo, las marcas comprenden productos como café tostado, molido e instantáneo hasta productos como licores, postres y helados. El grueso de los negocios está compuesto por productores, empresas y emprendedores de diversas regiones, entre ellas Junín, Cusco, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Lima.

A la par, hay 1,000 marcas colectivas vigentes relacionadas con la industria cafetalera, empleadas por asociaciones de productores para identificar conjuntamente sus productos y diferenciarlos en el mercado.

El Indecopi explica que se entrega gratuitamente el registro de las marcas colectivas a las agrupaciones que cumplen con los requisitos, o que facilita que los productores cuenten con una identidad común para comercializar sus productos.

Además, hay dos denominaciones de origen reconocidas por el Indecopi: Café Villa Rica, declarada en 2010 y relacionada con el distrito de Villa Rica, en Oxapampa, Pasco; y Café Machu Picchu-Huadquiña, reconocida en 2011 y correspondiente a la provincia de La Convención, Cusco.

Junín, Cusco, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Cajamarca, Arequipa y Lima son las regiones con registros de marcas de café peruano. Foto: difusión

¿Por qué es importante la denominación de origen? Permite diferenciar productos con características y prestigio ligados a un determinado territorio local, así como sus factores naturales y humanos.

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Indecopi enfatiza que proteger una marca, denominación de origen o marca colectiva permite que los productores y comerciantes diferencien su oferta, fortalezcan su posición en el mercado y tengan mayor valor para sus productos en el mercado.