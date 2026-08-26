La categoría de refrigeradoras viene mostrando cifras muy favorables, con crecimiento de dos dígitos en lo que va del año. (Foto: Referencial -GEC).
La categoría de refrigeradoras viene mostrando cifras muy favorables, con crecimiento de dos dígitos en lo que va del año. (Foto: Referencial -GEC).
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Mayumi García
mailMayumi García

Frente a las altas temperaturas que se registran en diferentes partes del Perú por efecto del Fenómeno El Niño (FEN), el mercado viene reportando empresas y sectores con pérdidas, pero también otras con ganancias. De hecho, dentro de la línea de bienes durables, la categoría de refrigeradoras viene mostrando cifras favorables, con crecimiento de dos dígitos en lo que va del año, de acuerdo con información recogida por la consultora NielsenIQ Perú.

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