En los primeros seis meses del 2026, la venta de refrigeradoras acumula un crecimiento en valor de 20.5% en comparación con similar periodo del 2025, lo que demuestra avances muy por encima de lo ocurrido en las mismas etapas de años previos. Por ejemplo, en el primer semestre del año pasado, la demanda de este mismo segmento solo generó aumentos en facturación de 7.8%, mientras que en igual temporalidad del 2024 se registró incluso una caída de 3.6% y en el correspondiente al 2023 un crecimiento de 5.9%.

“Esta buena etapa para la categoría responde a un mix de factores; entre lo que destaca, la disposición de efectivo que han tenido parte de los peruanos por el retiro de fondos de AFP a inicios de año y evidentemente por el impacto que está generando el Fenómeno El Niño en Lima y también en otras regiones del país”, comentó Johana Fernández, senior specialist CSM de NielsenIQ.

La ejecutiva reconoció que la categoría evidenció una breve desaceleración en junio para tomar nuevamente impulso y recuperarse en julio, como consecuencia de la gratificación por Fiestas Patrias. En adelante, la demanda de estos productos se observa dinámica y con un importante avance, principalmente, de las refrigeradoras de tipo side by side (dos puertas verticales), cuya venta en valor de enero a julio creció 45%, por encima de las refrigeradoras modelo tradicional top mount (congelador arriba y alimentos abajo) que solo incrementaron sus ventas 12% en el mismo periodo.

“Si bien dentro de la categoría de refrigeradoras el 49.2% de la participación en valor lo tiene el segmento top mount y el side by side figura con el 34.7%, es justamente este último producto (dos puertas verticales) la que muestra crecimientos mayores durante este 2026. Esto refleja un mercado con una tendencia por productos aspiracionales, con un ticket un poco más elevado también”, explicó la especialista.

Agregó que los hogares suelen incrementar su capacidad de almacenamiento y conservación de alimentos en periodos de temperaturas altas, favoreciendo precisamente a estos formatos de refrigeración de mayor capacidad.

Nuevas marcas disputan ventas en líneas de “alta gama” con ticket menores

En medio de la mayor demanda, NielsenIQ indicó que la categoría de refrigeradoras muestra un positivo nivel de gasto. Así, la mayor parte de la facturación en este segmento corresponde a productos con un ticket promedio por encima de los S/ 1,500, aunque hay etapas del año en las que también toman relevancia otros precios.

“Lo que pasa es que tenemos nuevas marcas económicas que están entrando con fuerza al mercado con productos también de ”alta gama”, y cuyos tickets promedio se encuentran por debajo de la oferta de las marcas tradicionales", manifestó Fernández.

La ejecutiva sostuvo que algunas de estas marcas, en su mayoría provenientes del continente asiático, evidenciaron su presencia en el mercado peruano durante pospandemia y desde mediados del 2025 se han fortalecido, especialmente, en las principales campañas del año. En este contexto, las ofertas de estas marcas en segmentos como side by side e incluso french door (dos puertas verticales arriba y uno o más cajones extraíbles abajo) tienen especial acogida por un ticket menor al convencional para este tipo de gamas.

“En una marca tradicional, una refrigeradora side by side la más austera ronda los S/ 2,000 o S/3,000, pero con las marcas nuevas se puede hallar promociones con un ticket máximo de incluso S/ 1,999. De igual manera, en french door las marcas convencionales entregan propuestas que van desde los S/ 7,000 hasta S/ 20,000, mientras que en las económicas se puede acceder a S/ 3,000 o S/ 3,500 o quizá menos en algunos retailers con promociones más agresivas”, detalló.

Proyecciones de la categoría a diciembre

De cara al cierre del 2026, Fernández estimó que la categoría de refrigeradoras continuará creciendo, pero no necesariamente al ritmo del primer semestre 2026, debido a que esta segunda parte del año se compara con similar periodo del 2025 que tuvo ingresos extraordinarios en un sector de los peruanos, debido al inicio del desembolso del octavo retiro de la AFP, que dinamizó el consumo en aquel entonces.

Bajo esa perspectiva, aunque Lima, en el primer semestre, sigue concentrando la mayor parte del negocio con más del 50% de la demanda, las ciudades del norte y sur del país también proyectan una contribución importante al desarrollo de la categoría con participaciones próximas al 20% y 10%, respectivamente.

“Incluso la región oriente que tiene una facturación bastante pequeña en este tipo de productos, viene ganando relevancia dentro de la composición del mercado, alcanzando participaciones cercanas al 10% durante algunos meses del año. Creo que esto también guarda relación con la posibilidad de acceder a productos aspiracionales, pero con la propuesta de ticket pequeño”, finalizó.