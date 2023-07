El Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) detalló que una delegación de 20 empresas llegará al país esta semana para buscar potenciales socios comerciales relacionados al mercado de climatización y refrigeración.

La delegación empresarial participará en una rueda junto a la Asociación de Exportadores de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración de Turquía.

Cabe señalar que las empresas son exportadoras de equipos de ventilación, refrigeración industrial, accesorios de riego, tecnología ambiental y entre otros.

La gerente del CCEX de la CCL, Mónica Chávez, señaló que si bien el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre Perú y Turquía aún no está en negociaciones, esta es una buena estrategia para empezar a intercambiar bienes o servicios.

Asimismo, añadió que el objetivo de la misión, liderada por el director ejecutivo, de Turkish HVAC-R, Osman Başta, es dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrecen Turquía con el fin de ampliar la cartera de clientes o proveedores.

Entre las empresas que viajan en la delegación está Untes Isitma Klima y Gvn Refrigeration, la cual tiene productos que son exportados a Asia, Europa y África y América del Sur.

Cabe señalar que el intercambio comercial entre Perú y Turquía ascendió a US$ 416 millones, de los cuales US$ 103 millones fueron exportaciones y US$ 313 millones correspondientes a importaciones.

Los principales productos importados por Perú son: barras de hierro, autoclaves, chocolates, tuberías y partes de maquinarias. Las impresas interesadas en asistir, pueden inscribirse en el siguiente link: https://apps.camaralima.org.pe/vipcam1/Marketing/2023/ccex/ruedanegocios/turquia/html.html