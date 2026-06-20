Los Fishman mantienen el 50% de participación en Tai Loy, una de las cadenas de útiles y artículos de oficina más reconocidas del país. (Foto: imagen referencial)
Los Fishman mantienen el 50% de participación en Tai Loy, una de las cadenas de útiles y artículos de oficina más reconocidas del país. (Foto: imagen referencial)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Lo que comenzó con la incursión de la familia Fishman en el negocio papelero marcó el inicio de un grupo empresarial que, a partir de adquisiciones estratégicas y decisiones tomadas en el contexto de las privatizaciones de los noventa, consolidó su presencia en la industria química e industrial del país. Bajo el liderazgo de Marcos Fishman Cotlear, y tras la adquisición de Química del Pacífico —hoy Quimpac—, el grupo sentó las bases de su crecimiento patrimonial. Con la expansión regional impulsada en los años 2000, el desarrollo de Papelera Nacional y la integración de nuevos negocios, la familia alcanzó un patrimonio estimado en US$ 650 millones en 2025. Hoy, con operaciones en varios países de la región y el control de activos clave, continúa ampliando su presencia y consolidando su posición en la industria.

TE PUEDE INTERESAR

Cassinelli, la marca de gaseosas que convirtió el orgullo norteño en negocio
La Ibérica: el dulce legado familiar que marcó la historia del chocolate en Perú
Grupo Wiese y su saga empresarial: del Banco Wiese a MegaPlaza y Juicy Lucy

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.