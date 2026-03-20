El siniestro Vladimiro Montesinos continuará recluido tras recibir nueva sentencia por homicidio calificado. Foto: Archivo GEC
El siniestro Vladimiro Montesinos continuará recluido tras recibir nueva sentencia por homicidio calificado. Foto: Archivo GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, por el delito de homicidio calificado en el caso “Sobres bomba”.

fue hallado culpable tras el asesinato de los periodistas Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León.

De acuerdo con la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional, también se lo condenó por tentativa de homicidio de otras tres personas.

LEA TAMBIÉN: Balcázar advierte por muro en frontera con Chile: “Cuidado con otro Muro de Berlín”

Además, Vladimiro Montesinos y el Ministerio de Defensa deberán pagar una reparación civil de S/ 500,000 en favor de los deudos de cada víctima.

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el mandatario Alberto Fujimori. Foto: archivo / difusión
El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el mandatario Alberto Fujimori. Foto: archivo / difusión

Cabe recordar que los periodistas Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León fueron asesinados el 10 de octubre y el 21 de junio de 1991, respectivamente, a raíz de la explosión producida tras abrir un sobre.

Asimismo, de tentativa de homicidio del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga —ya fallecido— y del excongresista Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.

TE PUEDE INTERESAR

Atropellos: ¿qué delitos enfrentan los conductores y cuántos años de cárcel arriesgan?
Otrora “genio” surcoreano de criptomonedas condenado a 15 años de cárcel por fraude
Hasta seis años de cárcel por arrojar residuos sólidos a ríos: ley promulgada endurece sanciones
Del Palacio a la cárcel: la condena a Castillo y otros expresidentes bajo la lupa judicial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.