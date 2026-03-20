El Poder Judicial dictó 20 años de cárcel para el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, por el delito de homicidio calificado en el caso “Sobres bomba”.

Montesinos —quien está preso por violaciones a los derechos humanos y corrupción— fue hallado culpable tras el asesinato de los periodistas Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León.

De acuerdo con la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional, también se lo condenó por tentativa de homicidio de otras tres personas.

Además, Vladimiro Montesinos y el Ministerio de Defensa deberán pagar una reparación civil de S/ 500,000 en favor de los deudos de cada víctima.

El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el mandatario Alberto Fujimori. Foto: archivo / difusión

Cabe recordar que los periodistas Melissa Alfaro Méndez y Víctor Hugo Ruiz León fueron asesinados el 10 de octubre y el 21 de junio de 1991, respectivamente, a raíz de la explosión producida tras abrir un sobre.

Asimismo, el PJ halló culpable al hombre de confianza de Alberto Fujimori de tentativa de homicidio del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga —ya fallecido— y del excongresista Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.