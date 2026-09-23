Al crecer, una empresa no siempre logra hacerlo de manera uniforme: el negocio crece, las ventas acompañan la mayor parte del tiempo, el equipo se amplía; pero las decisiones siguen pasando por él, los procesos todavía no están escritos y hay que estar detrás de todo para asegurarse de que las cosas sucedan. El negocio despegó, pero la organización va un paso atrás.

Sobre ese punto se centrará EvolucionaGo: claves de crecimiento empresarial, personas y organización, el encuentro que Asertiva Consulting realizará el 29 de setiembre, dirigido a dueños, socios y gerentes generales de empresas en crecimiento.

Luis Pineda (fundador y CEO de Santolivo), Lucía Farfán (fundadora y CEO de Limalinen) y Javier Graña (dueño, CEO y director creativo de Nodos Perú) contarán en primera persona sus historias de crecimiento: las decisiones que marcaron sus procesos y los desafíos que tuvieron que resolver en el camino.

Empezar temprano

Lucía Farfán trabajó con Evoluciona cuando Limalinen estaba en proceso de pasar a su siguiente nivel de maduración, y cuenta que priorizar la gestión de personas en esa etapa le permitió construir marca empleadora, onboarding, selección, rituales de trabajo, bandas salariales, estructura de equipo y rutas de crecimiento para sus colaboradores.

“Trabajar cultura y talento desde una empresa que recién se está formando es clave, porque le va a dar a mi equipo el marco cultural que necesitamos para seguir creciendo, tomar decisiones y gestionar el día a día. Es básica, sobre todo para que el equipo sepa dónde está y por qué está haciendo lo que tiene que hacer”, señala Farfán.

El encuentro marca, además, el lanzamiento oficial de Evoluciona: el nuevo servicio de Asertiva.

Tres frentes para sostener el crecimiento

Durante el encuentro, Patricia Del Risco, líder de la unidad, compartirá la propuesta de valor:

Ordenamiento: un diseño organizacional que acompañe el modelo de negocio, con una cultura, roles, flujos y reglas de juego claras.

Profesionalización: Herramientas y procesos que aseguren la dirección y alineamiento del equipo, así como prácticas para decidir con mayor claridad.

Escalamiento: preparar a la organización y a sus líderes para crecer de forma sostenible, alineando cultura, talento, liderazgo y estrategia.

“Muchas empresas logran crecer gracias al esfuerzo y compromiso de sus socios y equipos. Pero llega un momento en que ese crecimiento exige nuevas formas de organizarse, liderar y gestionar a las personas. Evoluciona acompaña ese tránsito de manera cercana y aterrizada a la realidad de cada negocio”, explica Maísa Mercado, CEO de Asertiva Consulting.

Datos

EvolucionaGo: claves de crecimiento empresarial, personas y organización se llevará a cabo el martes 29 de setiembre, dirigido a: dueños, socios y gerentes generales de empresas en crecimiento: https://luma.com/wv7psjr8