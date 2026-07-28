Beca 18. (Fuente: Pronabec)
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Redacción Gestión
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Durante su discurso presidencia, Keiko Fujimori indicó que impulsarán la Política de Estado denominada “Jóvenes con Futuro”, la cual tendrá como objetivo impulsar la inserción económica de los jóvenes.

Destacó que más de 250,000 jóvenes entre 14 a 24 años no pueden encontrar empleo. destacó.

Asimismo, la mandataria anunció que ampliarán Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores.

Reducirán tasa de embarazo juvenil

En otro momento, Fujimori refirió que la educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social.

“Nuestra meta es reducir dicho embarazo que afecta al 8.4% a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural se eleva a más del 18%”, dijo.

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