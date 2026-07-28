Durante su discurso presidencia, Keiko Fujimori indicó que impulsarán la Política de Estado denominada “Jóvenes con Futuro”, la cual tendrá como objetivo impulsar la inserción económica de los jóvenes.

Destacó que más de 250,000 jóvenes entre 14 a 24 años no pueden encontrar empleo. “Expandiremos y mejoraremos la calidad de los programas para fortalecer sus capacidades para el empleo, incluyendo Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y apoyo integral al emprendedor, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de casi 10% a la mitad”, destacó.

Asimismo, la mandataria anunció que ampliarán Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores.

Reducirán tasa de embarazo juvenil

En otro momento, Fujimori refirió que la educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social.

Ante ello, lanzarán un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes.

“Nuestra meta es reducir dicho embarazo que afecta al 8.4% a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural se eleva a más del 18%”, dijo.