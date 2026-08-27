Calor en Lima. (Foto: GEC)
Calor en Lima. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el jueves 27 y el lunes 31 de agosto, se registrará un incremento de la temperatura en Lima Metropolitana, que alcanzará los 29 °C.

En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral alcanzarán temperaturas nocturnas entre 18 °C y 20 °C, y temperaturas diurnas entre 24 °C y 27 °C.

En tanto, en las zonas más alejadas del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, las temperaturas variarían entre 18 °C y 29 °C, con posibilidad de alcanzar valores superiores de manera puntual.

El índice máximo UV alcanzará el nivel 14 en Lima este sábado. Especialista del Senamhi recomendó usar bloqueador solar para proteger la piel. (Foto: GEC)
El índice máximo UV alcanzará el nivel 14 en Lima este sábado. Especialista del Senamhi recomendó usar bloqueador solar para proteger la piel. (Foto: GEC)

Especialistas del Senamhi señalan que este incremento de la temperatura estará acompañado de escasa nubosidad alrededor del mediodía, aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 35 km/h, principalmente durante las tardes en la sierra y la selva.

Asimismo,

En las regiones de la sierra y la selva, no se descarta la ocurrencia de chubascos de ligera intensidad, principalmente en horas de la tarde.

TE PUEDE INTERESAR

Supply Chain ante El Niño 2026-2027: El calor que su tablero no mide
La DANA se va y pronostican para Lima calor de hasta 30 grados: ¿Desde cuándo?
¿Haces ejercicio bajo el sol? Minsa advierte sobre los riesgos del calor extremo al hacer deporte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.