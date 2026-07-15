Lima y Callao atraviesan una ola de calor nocturna que se ha prolongado durante 70 noches consecutivas, con temperaturas de hasta cinco grados por encima de lo normal para esta época del invierno, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La ingeniera Lourdes Menis, especialista en predicción climática del Senamhi, explicó que este episodio comenzó el pasado 6 de mayo y está directamente relacionado con el Fenómeno El Niño Costero, cuyas características se manifiestan con mayor intensidad en el norte del país, aunque también tienen efectos sobre la costa central.

“Todo Lima y Callao vienen registrando temperaturas nocturnas por encima de su rango normal, con anomalías de entre 5 y 6 grados, incluso con noches muy cálidas o extremadamente cálidas”, señaló en diálogo con la Agencia Andina.

Callao, el más cálido

De acuerdo con la especialista, la ola de calor nocturna en el Callao se mantiene desde el 6 de mayo. Además, precisó que desde el 28 de junio esa provincia constitucional viene registrando únicamente noches consideradas “extremadamente cálidas” para esta época del año.

“La estación del Senamhi ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez registra actualmente temperaturas nocturnas de entre 20 °C y 21.6 °C, cuando lo normal durante las noches de julio es de 16 °C. Es decir, se presentan anomalías cercanas a los 5 grados por encima de lo habitual”, explicó.

En tanto, la estación meteorológica de Jesús María, en Lima centro, acumula 64 noches cálidas consecutivas, con temperaturas que oscilan entre los 18 °C y 20.6 °C, cuando el valor normal para esta temporada es de 15.4 °C.

Ola de calor nocturna.

Por su parte, La Molina, en Lima este, registra temperaturas nocturnas de entre 16.4 °C y 19.2 °C, valores superiores a los habituales para el invierno, ya que el promedio esperado para esta época del año es de 14 °C.

“Si bien desde mayo se han presentado pequeñas olas de calor de tres o cuatro días, este ha sido el episodio más prolongado, con 70 noches consecutivas”, indicó.

Más temprano que en 2023

Menis recordó que durante el episodio del Fenómeno El Niño de 2023 el Callao llegó a registrar 142 noches cálidas consecutivas. Sin embargo, destacó que aquel evento comenzó en junio, mientras que el actual se inició el 6 de mayo, por lo que las noches cálidas se vienen presentando desde una fecha más temprana.

Añadió que el Callao es la zona donde más se percibe el incremento de la temperatura durante la noche. “De todas las zonas de Lima, en el Callao es donde más calor se está sintiendo y donde se registran las temperaturas nocturnas más altas”, sostuvo.

La especialista explicó que las zonas cercanas al litoral suelen ser más cálidas durante la noche debido al efecto termorregulador del mar. Durante el día, el océano almacena calor y, al caer la noche, lo libera gradualmente, lo que mantiene temperaturas más elevadas en zonas costeras como el Callao, a diferencia de lo que ocurre en Lima este (La Molina, Santa Anita por ejemplo).

Durante el día sucede lo contrario. Las zonas más alejadas del litoral, como Lima este, registran las temperaturas más altas, ya que reciben una mayor radiación solar y no cuentan con el efecto moderador que ejerce el mar sobre el clima de la franja costera.