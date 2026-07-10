Actualmente, 489 ciudadanos noruegos cuentan con una calidad migratoria vigente en el Perú. (Foto: Gob.pe)
Actualmente, 489 ciudadanos noruegos cuentan con una calidad migratoria vigente en el Perú. (Foto: Gob.pe)
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Redacción Gestión
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Mientras el delantero Erling Haaland concentra la atención de millones de aficionados durante el Mundial de Fútbol, el Perú continúa recibiendo a ciudadanos de Noruega que eligen nuestro país como destino para hacer turismo, conocer su riqueza cultural o desarrollar otras actividades permitidas por la normativa migratoria.

Asimismo, desde enero de 2023 hasta la fecha, se contabilizaron 30,735 movimientos migratorios de ciudadanos de nacionalidad noruega, entre ingresos y salidas del territorio nacional, reflejando el flujo constante de viajeros procedentes de ese país europeo.

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Erling Haaland, de Noruega, celebra su gol durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Brasil.
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Actualmente, 489 ciudadanos noruegos cuentan con una calidad migratoria vigente en el Perú. De ellos, 33 poseen residencia, mientras que el resto permanece en calidad migratoria de turista. Además, la distribución por sexo es prácticamente equitativa: 244 hombres (49.9%) y 245 mujeres (50.1%).

La entidad reafirma su compromiso de facilitar un tránsito internacional seguro y ordenado mediante un control migratorio eficiente, que contribuya a la seguridad nacional y al fortalecimiento del turismo y la movilidad internacional.

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