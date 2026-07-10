Mientras el delantero Erling Haaland concentra la atención de millones de aficionados durante el Mundial de Fútbol, el Perú continúa recibiendo a ciudadanos de Noruega que eligen nuestro país como destino para hacer turismo, conocer su riqueza cultural o desarrollar otras actividades permitidas por la normativa migratoria.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, en lo que va del 2026, se registraron 3,006 ingresos y 2,822 salidas de ciudadanos noruegos a través de los diferentes puestos de control migratorio del país.

Asimismo, desde enero de 2023 hasta la fecha, se contabilizaron 30,735 movimientos migratorios de ciudadanos de nacionalidad noruega, entre ingresos y salidas del territorio nacional, reflejando el flujo constante de viajeros procedentes de ese país europeo.

Erling Haaland, de Noruega, celebra su gol durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Brasil.

Actualmente, 489 ciudadanos noruegos cuentan con una calidad migratoria vigente en el Perú. De ellos, 33 poseen residencia, mientras que el resto permanece en calidad migratoria de turista. Además, la distribución por sexo es prácticamente equitativa: 244 hombres (49.9%) y 245 mujeres (50.1%).

Migraciones recordó que todos los ciudadanos extranjeros que ingresan al territorio nacional deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa migratoria vigente, presentar la documentación correspondiente durante el control migratorio y respetar el plazo de permanencia autorizado al momento de su ingreso al país.

La entidad reafirma su compromiso de facilitar un tránsito internacional seguro y ordenado mediante un control migratorio eficiente, que contribuya a la seguridad nacional y al fortalecimiento del turismo y la movilidad internacional.