Jóvenes bajo la mira del Congreso. ¿De qué se trata su proyecto de ley? Foto: Composición inteligencia artificial, por ChatGPT
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Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Los dos partidos que disputaron la segunda vuelta presidencial ahora buscan legislar a favor del mismo grupo: los jóvenes. Congresistas de Fuerza Popular (FP) y Juntos Por el Perú (JP) han presentado proposiciones legislativas que buscan mejorar las condiciones de vida para estos peruanos.

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