El buque cisterna West Point atracó en una instalación de PT Pertamina en el puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el viernes 3 de julio de 2026. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El Brent podría subir por encima de US$ 120 por barril durante el cuarto trimestre si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz, según Goldman Sachs Group Inc., aunque ese no es el escenario base del banco.

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