“La escalada en Medio Oriente y la caída estimada de los flujos del golfo Pérsico a menos del 45% de los niveles previos a la guerra han impulsado nuevamente los precios del petróleo”, escribieron los analistas, entre ellos Daan Struyven , en una nota fechada el 20 de julio.

Actualmente, Goldman prevé que el Brent se ubique en US$ 80 por barril en el cuarto trimestre y en US$ 75 el próximo año, bajo el supuesto de una desescalada de las tensiones en Medio Oriente. Aun así, los analistas señalaron que los riesgos para esas previsiones están “sesgados al alza” debido a las interrupciones del transporte marítimo en Ormuz y, potencialmente, también en el mar Rojo.

Los mercados mundiales de energía se han visto sacudidos este mes, con el Brent nuevamente por encima de US$ 91 por barril, debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, así como a la amenaza de los rebeldes hutíes respaldados por Teherán en Yemen de bloquear los envíos desde Arabia Saudita. Esos flujos a través del mar Rojo han sido fundamentales para permitir que cargamentos de crudo del golfo Pérsico afectados por el conflicto lleguen a sus compradores.

Si bien los menores inventarios mundiales durante el segundo trimestre han dejado al mercado petrolero más expuesto a interrupciones del suministro, la caída de las importaciones chinas, junto con una mayor elasticidad de la demanda, podría limitar el avance esperado de los precios, indicaron los analistas.

Un camión cisterna entrega combustible a una gasolinera en Estados Unidos. Fotógrafa: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

Para los inversionistas que buscan cubrirse frente a los persistentes riesgos geopolíticos provenientes de Medio Oriente y Rusia, Goldman recomendó una estrategia de posiciones largas en el diferencial temporal del diésel europeo entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Según el banco, el mercado del diésel ya presentaba una oferta muy ajustada antes de la guerra, mientras Ucrania sigue atacando refinerías rusas y persisten riesgos adicionales para el suministro derivados de huracanes, calor extremo durante el verano y aplazamientos en el mantenimiento de plantas.

El crudo Brent cotizaba en US$ 89.37 por barril a las 6:24 a.m. en Nueva York, un alza de aproximadamente 47% en lo que va del año. Los precios alcanzaron un máximo superior a US$ 126 en abril, durante la fase inicial del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los ataques y las tensiones han aumentado en los últimos días. En Ormuz, otro petrolero fue alcanzado; la consultora de seguridad EOS Risk Group identificó el buque como el Kaifan. Al mismo tiempo, un mensaje de los rebeldes hutíes dirigido a los armadores advirtió a todas las embarcaciones que evitaran recalar en puertos de Arabia Saudita.

Con el tráfico a través del estrecho de Ormuz prácticamente paralizado, la amenaza hutí contra los flujos de crudo implica que la ruta de exportación saudita por el mar Rojo “está ahora directamente en la línea de fuego”, señaló Rystad Energy AS en una nota.