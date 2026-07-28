La presidenta de la República, Keiko Fujimori, adelantó que en los primeros 100 días de su mandato se reactivará el Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa - Promype, el cual es administrado por el Banco de la Nación.
Además, se ampliará el acceso a crédito vía COFIDE y se fortalecerá el programa Compras a MYPErú, así como el impulso del factoring.
Fujimori Higuchi sostuvo que “más adelante” presentarán políticas integrales en materia tributaria y laboral para la reducción “sustantiva de la informalidad laboral durante nuestro gobierno, sin afectar ningún derecho laboral“.
Este anuncio vino después de que Keiko Fujimori garantizara que se elevará el sueldo mínimo a S/ 1,300, sumado a la entrega de un bono compensatorio para las mypes para que puedan contratar trabajadores formales.
“Porque cuando mejora el ingreso de un trabajador, progresa una familia; cuando la inversión encuentra confianza, se genera empleo; y cuando una MYPE crece, avanza el Perú”, dijo la presidenta.