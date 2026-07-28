La presidenta de la República, Keiko Fujimori, adelantó que en los primeros 100 días de su mandato se reactivará el Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa - Promype, el cual es administrado por el Banco de la Nación.

Además, se ampliará el acceso a crédito vía COFIDE y se fortalecerá el programa Compras a MYPErú, así como el impulso del factoring.

Fujimori Higuchi sostuvo que “más adelante” presentarán políticas integrales en materia tributaria y laboral para la reducción “sustantiva de la informalidad laboral durante nuestro gobierno, sin afectar ningún derecho laboral“.

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Este anuncio vino después de que Keiko Fujimori garantizara que se elevará el sueldo mínimo a S/ 1,300, sumado a la entrega de un bono compensatorio para las mypes para que puedan contratar trabajadores formales.

“Porque cuando mejora el ingreso de un trabajador, progresa una familia; cuando la inversión encuentra confianza, se genera empleo; y cuando una MYPE crece, avanza el Perú”, dijo la presidenta.