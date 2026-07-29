Un día después de la juramentación de Elmer Cuba como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el MEF empieza a completar el equipo que lo acompañará durante el inicio del Gobierno de Keiko Fujimori.

Gestión tomó conocimiento de que Erick Wilfredo Lahura Serrano asumirá el viceministerio de Hacienda, mientras que Fabrizio Orrego Peche será designado viceministro de Economía. Ambos ya han pasado anteriormente por cargos en el sector público.

Lahura no es un nombre nuevo en el MEF. Entre abril de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como viceministro de Hacienda y, luego, entre julio y octubre de ese año, se encargó del viceministerio de Economía. Hasta antes de su designación laboraba como economista senior de investigación en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, Orrego asume el viceministerio de Economía con experiencia previa como jefe del departamento de Políticas Estructurales del BCRP y jefe de Departamento del Programa Monetario de la entidad.

Además de los viceministros, este diario pudo conocer que el economista Luis Alberto Arias Minaya -ex superintendente de la Sunat y ex Vicepresidente del BCRP- sería quien encabezará el Gabinete de Asesores del ministerio.

El equipo del MEF se completa con Kitty Trinidad en la Secretaría General, Giancarlo Martínez Panduro al frente de la Oficina General de Recursos Humanos y Juan Carlos Melgarejo Castillo como jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica.