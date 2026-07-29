El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso, con el fin de facilitar el desplazamiento de los viajeros y reducir el riesgo de congestión y accidentes, restringir temporalmente el paso de camiones de carga pesada por la Carretera Central.

La medida, supervisada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), se aplicará hasta las 22:00 horas de hoy miércoles 29 a los vehículos de carga de más de 3.5 toneladas de peso bruto.

La restricción comprenderá el tramo ubicado entre el kilómetro 19, en Ñaña en Lima, y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará en Junín, en ambos sentidos de circulación. El objetivo es dar mayor fluidez al tránsito de los vehículos particulares y de transporte interprovincial que regresan a la capital tras el feriado.

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Se espera que, con esta disposición, los conductores no tengan problemas de congestión en la Carretera Central como sucedió el sábado 25 de julio.

La Sutran informó que los camiones que al inicio de la restricción ya se encuentren circulando dentro del tramo comprendido por la medida dispondrán de un plazo máximo de cinco horas para abandonarlo. Una vez que salgan del corredor vial restringido, no podrán volver a ingresar hasta que concluya el horario establecido. Además, estará prohibido que permanezcan estacionados en los márgenes de la carretera dentro del sector donde rige la restricción.

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La disposición no alcanza a las ambulancias, unidades de la Policía Nacional del Perú, compañías de bomberos, grúas ni otros vehículos destinados a la atención de emergencias.

También quedan exonerados los vehículos que transporten ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones, maquinaria y equipos para la rehabilitación de vías, así como materiales destinados a la atención de emergencias.