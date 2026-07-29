Restringen tránsito de camiones en la Carretera Central | Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, restringir temporalmente el paso de camiones de carga pesada por la Carretera Central.

se aplicará hasta las 22:00 horas de hoy miércoles 29 a los vehículos de carga de más de 3.5 toneladas de peso bruto.

La restricción comprenderá el tramo ubicado entre el kilómetro 19, en Ñaña en Lima, y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará en Junín, en ambos sentidos de circulación.

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Se espera que, con esta disposición, los conductores no tengan problemas de congestión en la Carretera Central como sucedió el sábado 25 de julio.

Una vez que salgan del corredor vial restringido, no podrán volver a ingresar hasta que concluya el horario establecido. Además, estará prohibido que permanezcan estacionados en los márgenes de la carretera dentro del sector donde rige la restricción.

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La disposición no alcanza a las ambulancias, unidades de la Policía Nacional del Perú, compañías de bomberos, grúas ni otros vehículos destinados a la atención de emergencias.

También quedan exonerados los vehículos que transporten ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones, maquinaria y equipos para la rehabilitación de vías, así como materiales destinados a la atención de emergencias.

La disposición preve que los conductores no tengan problemas de congestión en la Carretera Central como sucedió el sábado 25 de julio. Foto: Difusión
La disposición preve que los conductores no tengan problemas de congestión en la Carretera Central como sucedió el sábado 25 de julio. Foto: Difusión

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