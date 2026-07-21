La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que durante la madrugada de este martes se realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en los alrededores del conglomerado comercial Las Malvinas, con el objetivo de restablecer el orden, mejorar la seguridad y garantizar el libre tránsito de peatones y vehículos en una de las zonas comerciales más concurridas del Cercado de Lima.

La gerente de Fiscalización y Control de la MML, Mariella Falla Chanamé, precisó que intervención permitió recuperar las calles Guillermo Dansey, Ascope, Huarochirí y Pacasmayo, Cárcamo y García Villón, donde, según la comuna limeña, comerciantes informales y establecimientos comerciales ocupaban la vía pública con mercadería, mientras que vehículos mal estacionados dificultaban la circulación y favorecían situaciones de inseguridad.

Falle indicó que el operativo movilizó a 120 efectivos, entre serenos, fiscalizadores, personal del Grupo de Mantenimiento Urbano (GMU), trabajadores de limpieza pública y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes participaron de manera coordinada para despejar las calles y asegurar el control permanente de la zona.

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La MML precisó que la comuna no permitirá que los establecimientos comerciales vuelvan a invadir la vía pública con sus productos ni que se reinstale el comercio ambulatorio no autorizado.

“Luego del trabajo de recuperación se está procediendo con la limpieza y posteriormente con la señalización y el mantenimiento de esta vía. Lo que no vamos a permitir es que las galerías saquen su mercadería ni que se instale nuevamente el comercio ambulatorio no autorizado”, enfatizó.

Las Malvinas. (Foto: Andina)

Nuevas intervenciones

La funcionaria adelantó que la comuna prepara nuevas intervenciones en importantes vías metropolitanas ubicadas en La Victoria, El Agustino y San Luis, distritos donde el comercio ambulatorio y la inseguridad afectan el uso de los espacios públicos.

Asimismo, explicó que este tipo de operativos requieren un trabajo previo de inteligencia junto con la PNP debido a la presencia de organizaciones criminales vinculadas al cobro de cupos.

“Lo que nos demora hacer las recuperaciones es el trabajo coordinado con la Policía por la inteligencia. Hay cobro de cupos y los criminales tienen que ser debidamente identificados para que antes y después de la intervención tengamos cero costo social”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la PNP, coronel Marcial Flores, destacó que la intervención permitirá reducir diversos delitos que suelen registrarse en zonas tomadas por el comercio informal.

El oficial informó que la operación fue planificada previamente y se desarrolló sin mayores incidentes gracias al despliegue realizado desde las primeras horas del día.