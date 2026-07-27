Las plataformas de movilidad prevén que las salidas dentro de la ciudad cobren mayor protagonismo durante Fiestas Patrias, impulsando los desplazamientos por actividades de entretenimiento y reuniones familiares. En ese contexto, Cabify e inDrive proyectan un fuerte incremento de los viajes urbanos, con picos de hasta 300% frente a un día habitual durante la madrugada del 29 de julio.

De acuerdo con inDrive, al no estar conectado con el fin de semana, el descanso por Fiestas Patrias favorecería las salidas dentro de las principales ciudades antes que los viajes fuera de Lima. La empresa prevé un mayor movimiento hacia restaurantes, parques, ferias y otros espacios de entretenimiento, además de un incremento en la demanda de servicios de delivery durante las tardes.

“Detrás de cada trayecto hay un ecosistema activo de conductores y pequeños negocios que encuentran en estas fechas clave una oportunidad fundamental de ingresos”, señaló Gonzalo Armas, gerente de Movilidad Urbana de inDrive Perú.

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Celebraciones impulsarán la demanda

Las proyecciones de Cabify muestran que la movilidad comenzaría a intensificarse desde la tarde del lunes 27 de julio, cuando los viajes hacia zonas de entretenimiento aumentarían hasta 55% respecto de un día habitual.

Durante la madrugada del martes 28 de julio, la demanda crecería hasta 114%, mientras que esa misma noche volvería a acelerarse con un incremento de 180%. El mayor pico se produciría durante la madrugada del miércoles 29 de julio, cuando la solicitud de viajes alcanzaría un alza de hasta 300% frente a una jornada promedio, impulsada por las celebraciones de la noche anterior.

Las plataformas prevén un mayor movimiento de personas tanto en zonas de entretenimiento como en el aeropuerto durante Fiestas Patrias. (Foto: Archivo)

Aeropuerto concentrará el retorno

Aunque las plataformas prevén una mayor permanencia de los limeños en la ciudad, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también registraría un incremento en la demanda de traslados al cierre del feriado.

Según Cabify, el retorno de quienes sí optaron por viajar en los feriados elevaría los desplazamientos desde el terminal aéreo en 56% el miércoles 29 de julio y hasta 92% el jueves 30, frente a un día habitual.

Además de la actividad en el aeropuerto, inDrive proyecta que la movilidad se concentrará en distritos como Independencia, Callao, San Miguel, Santiago de Surco y Jesús María. En el caso del delivery, los mayores niveles de actividad se registrarían en Cercado de Lima, La Victoria y San Martín de Porres.

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