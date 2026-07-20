Callao anuncia cierres y desvíos en la Costa Verde por desfile cívico, militar y escolar. (Foto: Difusión)
Callao anuncia cierres y desvíos en la Costa Verde por desfile cívico, militar y escolar. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Gobierno Regional del Callao informó que este lunes 20 y martes 21 de julio se aplicará un plan de desvíos y cierres temporales de vías con motivo del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar, que se realizará en el tramo chalaco de la Costa Verde.

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Cierres de vías

De acuerdo con el plan de circulación difundido por dicha región, este lunes 20 de julio, desde las 8:00 a.m., permanecerá cerrado el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la bajada de la avenida Santa Rosa.

Las vías que permanecerán cerradas son la Vía Expresa Costa Verde–Chucuito, la intersección de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz y la de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz.

(Fotos: Joel Alonso; Julio Reaño y Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
(Fotos: Joel Alonso; Julio Reaño y Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Rutas alternas

  • De Lima hacia el Callao: avenidas Haya de la Torre y Venezuela.
  • Del Callao hacia Lima: avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

Asimismo, se pidió a los conductores respetar la señalización instalada, atender las indicaciones del personal de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

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