El Gobierno Regional del Callao informó que este lunes 20 y martes 21 de julio se aplicará un plan de desvíos y cierres temporales de vías con motivo del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar, que se realizará en el tramo chalaco de la Costa Verde.

La medida busca garantizar el desarrollo seguro de la actividad y el desplazamiento ordenado de asistentes, peatones y conductores, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las precauciones del caso y utilizar rutas alternas.

Cierres de vías

De acuerdo con el plan de circulación difundido por dicha región, este lunes 20 de julio, desde las 8:00 a.m., permanecerá cerrado el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la bajada de la avenida Santa Rosa.

En tanto, el martes 21 de julio, desde las 00:00 horas hasta las 8:00 p. m., el cierre se ampliará hasta la avenida Haya de la Torre, restringiendo el tránsito vehicular durante toda la jornada.

Las vías que permanecerán cerradas son la Vía Expresa Costa Verde–Chucuito, la intersección de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz y la de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz.

(Fotos: Joel Alonso; Julio Reaño y Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Rutas alternas

Para reducir la congestión vehicular, las autoridades recomendaron utilizar las siguientes rutas:

De Lima hacia el Callao: avenidas Haya de la Torre y Venezuela.

Del Callao hacia Lima: avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

Asimismo, se pidió a los conductores respetar la señalización instalada, atender las indicaciones del personal de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.