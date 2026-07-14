Servicio militar. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno aprobó los nuevos montos de la asignación económica mensual para el personal que presta el Servicio Militar Acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada mediante el , publicado en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

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El Servicio Militar Voluntario en Perú, representa tanto derecho como un deber constitucional al cual puedes acceder desde los 18 años, y como peruano de nacimiento. (Fuente: El Peruano)
El Servicio Militar Voluntario en Perú, representa tanto derecho como un deber constitucional al cual puedes acceder desde los 18 años, y como peruano de nacimiento. (Fuente: El Peruano)

Asimismo, el decreto fija los montos para el personal que continúa en servicio mediante reenganche. En el quinto reenganche, por ejemplo, la asignación mensual alcanzará los S/ 1,203 para sargentos de primera y equivalentes, S/ 1,081.50 para sargentos de segunda y S/ 961.50 para cabos y marineros.

La disposición también encarga al Ministerio de Economía y Finanzas actualizar de oficio los nuevos montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), a fin de viabilizar su aplicación.

Además, el decreto deroga la norma vigente desde 2012 que regulaba estas asignaciones.

La aprobación de los nuevos montos se sustenta en la Ley N° 32590, que autorizó incrementar la asignación económica mensual del personal que presta el Servicio Militar Acuartelado a partir de junio del año fiscal 2026, a propuesta del Ministerio de Defensa.

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