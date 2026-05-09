La nueva ley permitirá actualizar el pago mensual del personal militar acuartelado desde junio de 2026.
La nueva ley permitirá actualizar el pago mensual del personal militar acuartelado desde junio de 2026.
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo promulgó la ley que acuartelado en las Fuerzas Armadas. La medida empezará a aplicarse desde junio de 2026 y podrá financiarse con recursos de hasta S/ 20 millones.

La medida fue oficializada mediante la Ley N.° 32590, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma autoriza al Ministerio de Defensa a incrementar la asignación económica mensual que reciben los jóvenes que realizan servicio militar en el Ejército Peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.

De acuerdo con la ley, el incremento deberá aprobarse mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Defensa, a propuesta de este último sector. Además, se precisa que el aumento entrará en vigencia a partir de junio de 2026.

Gobierno autorizó incrementar la asignación económica que reciben los jóvenes del servicio militar.
Gobierno autorizó incrementar la asignación económica que reciben los jóvenes del servicio militar.
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La norma señala que el objetivo es actualizar la escala de la asignación económica mensual “acorde con las funciones y responsabilidades asumidas” por el personal militar, además de fortalecer las condiciones del servicio y contribuir al desarrollo personal de los jóvenes reclutas.

Asimismo, el dispositivo exonera al de restricciones contempladas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de viabilizar el incremento económico.

El incremento para jóvenes del servicio militar podrá financiarse con recursos de hasta S/ 20 millones durante el 2026. Fotos: Cortesía Mindef
El incremento para jóvenes del servicio militar podrá financiarse con recursos de hasta S/ 20 millones durante el 2026. Fotos: Cortesía Mindef
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Incremento será financiado con recursos del Mindef

La ley establece que el aumento será financiado con cargo al presupuesto de las unidades ejecutoras del Ejército Peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, pertenecientes al Ministerio de Defensa. También podrán utilizarse recursos contemplados en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Además, se dispone que durante el año fiscal 2026 los recursos destinados a este fin no superen los S/ 20 millones.

La norma fue promulgada por el presidente José María Balcázar y lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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