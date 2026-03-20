Servicio militar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Consejo de Ministros aprobó esta mañana, el proyecto de Ley que autoriza el incremento de la asignación económica mensual del personal que presta el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas, como parte de las acciones orientadas a mejorar sus condiciones y reconocer el importante rol que cumplen en la defensa nacional

La propuesta normativa establece que el incremento se hará efectivo a partir de junio del Año Fiscal 2026 y será equivalente al 50% del monto que actualmente perciben los efectivos.

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Este aumento busca contribuir a la recuperación parcial del poder adquisitivo del personal, brindando una retribución más acorde con las funciones y responsabilidades que desempeñan en favor del país.

Actualmente, la asignación económica del personal del Servicio Militar Acuartelado no ha sido reajustada desde el año 2012, lo que ha generado una significativa pérdida de su valor real debido a la inflación acumulada.

Esta situación ha limitado la capacidad de los efectivos para cubrir sus necesidades básicas y ha impactado en los niveles de captación y permanencia en el servicio militar.

La aprobación de este proyecto beneficiará a más de 45,000 jóvenes que cumplen el Servicio Militar Acuartelado, fortaleciendo su motivación, desempeño y compromiso institucional.

Asimismo, contribuirá a mejorar los procesos de incorporación y permanencia de personal, consolidando las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones de defensa nacional, apoyo al orden interno y atención de emergencias.

Dicho proyecto, será remitido al Congreso de la República para su evaluación, y de ser el caso, su posterior aprobación, en el marco del compromiso del sector Defensa de fortalecer el servicio militar y garantizar mejores condiciones para quienes sirven al país.

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