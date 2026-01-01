Servicio militar en Perú: ¿de cuánto es el pago que recibirá el personal acuartelado?. (Foto: Andina)
Servicio militar en Perú: ¿de cuánto es el pago que recibirá el personal acuartelado?. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

promoviendo mayor inclusión ciudadana y optimizando los procesos de inscripción, llamamiento, entrenamiento y licenciamiento.

Este decreto modifica varios artículos del reglamento de la Ley 29248, específicamente los 30, 62, 88, 127 y 138, e incorporó un nuevo numeral en el artículo 88 del Reglamento de la norma.

Sin embargo, dicha inscripción se podrá hasta antes de cumplir los 18, caso contrario, se considerará “omiso a la inscripción”.

LEA TAMBIÉN: Beca 18: Si cumpliste Servicio Militar Voluntario, podrás postular a modalidad especial del programa

Para regularizar esa situación, el omiso deberá pagar una multa equivalente al 5% de la UIT vigente, en el Banco de la Nación, a nombre y código de la institución armada en la que se inscribe.

Según la norma, e y otros documentos que le solicite la Oficina de Registro Militar.

Por otro lado, o acceso a empleos en el sector transporte terrestre y acuático.

LEA TAMBIÉN: Gobierno informó que operativos en Pataz han generado pérdidas de S/ 12 millones a la minería ilegal

Para ello, el Ministerio de Defensa (Mindef) gestionará convenios y mecanismos de colaboración con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sin que ello implique que dicha capacitación otorgue habilitación, certificación técnica o licencias para el ejercicio directo de actividades reguladas en el sector.

, tanto por llamamientos ordinarios como extraordinarios, por razones de Seguridad y Defensa Nacional.

LEA TAMBIÉN: Presidente José Jerí pide a las Fuerzas Armadas volver a pacificar el país

¿Cómo inscribirse?

, como parte de sus obligaciones vinculadas al servicio militar.

Esta inscripción permite al sector Defensa contar con un registro actualizado de peruanos en edad militar, de 17 a 50 años, y facilitar a quienes deseen postular voluntariamente al Servicio Militar.

Una de las formas para realizarse es mediante una página web habilitada para ello ().

Sin embargo, también se puede realizar de manera presencial acercándose a una Oficina de Registro Militar de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra o Ejército del Perú junto con el DNI de las personas a inscribirse.

Ambos trámites son gratuitos.

En el caso de peruanos residentes en el extranjero, la inscripción debe realizarse acudiendo al Consulado del Perú en el país donde se encuentren.

La modificación precisó que los menores, al cumplir los 17 años, deberán inscribirse en el Registro Militar. (Foto: Andina- prensa presidencia)
La modificación precisó que los menores, al cumplir los 17 años, deberán inscribirse en el Registro Militar. (Foto: Andina- prensa presidencia)

TE PUEDE INTERESAR

Mindef: Disuelven y liquidan Fondo de Seguro de Cesación para empleados nombrados
Perú entre los países más demandados ante el CIADI, ¿en qué posición se ubica?
Ordenan a banco devolver más de S/ 264 mil por cuentas atribuidas y cargos desconocidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.