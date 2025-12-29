Desde el 1 de enero de 2026, el general de División César Augusto Briceño Valdivia asumirá como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La designación del Gobierno, oficializada en la Resolución Suprema N 101-2025-DE y publicada en el boletín de Normas Legales de este lunes, lleva la firma del presidente de la República, José Jerí Oré, y el ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche.

El mismo dispositivo legal, da gracia a Briceño Valdivia por sus servicios como Comandante General del Ejército, cargo que viene ejerciendo.

Con la nueva designación del jefe de Comando Conjunto, el Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del general de división Oswaldo Martín Calle Talledo como Comandante General del Ejército del Perú, en reemplazo de Briceño. Através de la Resolución Suprema N° 102-2025-DE,

Hoja de vida de Briceño Valdivia

Nació en Lima, el 20 de junio de 1964.

Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en marzo de 1983, graduándose como subteniente de Ingeniería en enero de 1987, siendo el Espada de Honor de la 91° Promoción “II Promoción Andrés Avelino Cáceres”.

Ha sido instructor en la Escuela Militar de Chorrillosy en la Escuela de Ingeniería del Ejército, siendo director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en el año 2013 y jefe de Educación del Ejército en el año 2O14

Operacionalmente, participó en el proceso de pacificación nacional y apoyo al desarrollo, prestando servicios como comandante general de la 3ra Brigada de Fuerzas Especiales, Frente Huallaga; director de Inteligencia del Ejército; comandante general de la III División delEjército; comandante del Comando Operacional del Sur; comandante general de la II División del Ejército y comandante del Comando Operacional del Centro.

Es magíster en Ciencias Militares; ha realizado la maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN; posee una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de ESAN y ha realizado el Programa de Alta Dirección en la Universidad de Piura y en la Escuela de Administración de Negocios ESAN.

Hasta antes de ser nombrado comandante general del Ejército era el jefe del Estado Mayor del Ejército.

¿Cómo se designa al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.?

Es designado por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Defensa, entre los tres oficiales generales o almirantes más antiguos de cada instituto armado.

Cabe precisar que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) es la máxima autoridad militar encargada de planear, dirigir y coordinar las operaciones conjuntas del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para la defensa y seguridad del país.

Como parte de su rol, asesora al Poder Ejecutivo en materia de defensa y seguridad estratégica, articulando la respuesta del sector Defensa ante emergencias y riesgos a la seguridad nacional.