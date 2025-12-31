El Poder Ejecutivo autorizó la disolución y liquidación del Fondo de Seguro de Cesación para los empleados civiles nombrados de la sede central del Ministerio de Defensa (Mindef).

Mediante Decreto Supremo N° 017-2025-DE, publicado en el diario oficial El Peruano, se deja sin efecto la obligación de efectuar aportes por parte del personal civil que pertenece al régimen del Decreto Legislativo N° 276 miembro del referido fondo.

Los aportantes tendrán derecho a percibir un beneficio por liquidación, que se calcula multiplicando el Monto Único Consolidado (MUC) vigente de su nivel por los años aportados al Fondo de Seguro de Cesación.

Asimismo, los miembros que no se encuentren al día en sus aportes a la entrada en vigencia de la presente norma también percibirán dicho beneficio mediante la multiplicación del MUC vigente de su nivel por los años aportados al fondo, sin topes ni discriminación de ningún tipo.

El decreto precisa que la disolución, liquidación, pago de beneficio de seguro de cesación y distribución de remanente se financiará con los activos del fondo, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

La medida responde a que el fondo vulneraba el trato igualitario al disponer montos menores a ser percibidos por las mujeres al cesar, con hasta 25 remuneraciones pensionables, mientras que los varones podían percibir hasta 30.

La creación del Fondo de Seguro de Cesación (FSC) obedeció a que los empleados civiles, al cesar de la función pública definitivamente, no disfrutaban de una compensación económica por los años remunerados prestados en su respectivo ministerio. Sin embargo, actualmente, dicho personal percibe a la vez la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el monto otorgado por el FSC, por lo que carece de objeto que el Estado continúe financiando ambos conceptos, segú indicó el gobierno.

La norma lleva las rúbricas del presidente de la república, José Jerí, y del ministro de Defensa, César Díaz.