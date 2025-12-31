Exteriores de la sede de la DINI, en Chorrillos. La resolución ministerial lleva la firma del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.  (Archivo GEC)
El Poder Ejecutivo designó a Adolfo Gregorio Valverde Arcos como director general de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

La, publicada en el boletín de las Normas Legales, precisa que la designación se realiza tras encontrarse vacante el cargo, con el fin de asegurar la continuidad y conducción de las funciones estratégicas de inteligencia en el sector Interior.

Dicha norma cuenta con el visado del Despacho Viceministerial de Orden Interno, así como de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de la normativa vigente que regula la organización y funcionamiento del Ministerio del Interior.

El dispositivo legal se sustenta en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en la designación de funcionarios públicos, el Decreto Legislativo N.° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, y el Reglamento de Organización y Funciones del sector.

La resolución ministerial lleva la firma del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

