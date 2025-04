Tras permanecer varios meses en silencio, el expremier Alberto Otárola reapareció y no dudó en lanzas fuertes críticas a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros de Estado.

En una entrevista brindada esta mañana al portal Infobae, el extitular de la PCM acusó a la mandataria de crear un entorno tóxico dentro del Gobierno, rodeada de personajes que, según él, cumplen con su papel sin cuestionamientos y se dedican a ejecutar una campaña en su contra.

Según dijo, desde hace un año viene siendo “reglado” por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por lo que interpuso una denuncia ante la comisaría PNP de Chacarilla (Surco) debido a que unas personas habrían fotografiado su centro de trabajos.

“Hay un sentimiento de odio, de venganza que no ha sido superado. Ella (Dina Boluarte) cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males. Y aprovecho este momento para sostenerlo firmemente: yo no tengo sus cuentas iCloud, no me reúno con sus exasistentes, no conozco a (Harvey) Colchado ni a Marita Barreto. Al parecer, alguien le ha soplado en la oreja que Otárola es el responsable de (que se sepa el escándalo de)los Rolex (...) la única responsable de la exhibición de esos Rolex es ella misma”, apuntó.

Otárola consideró que la mandataria, al dejar el poder, terminará “en la soledad del retiro” y se dará cuenta realmente quienes la quisieron y apoyaron sin condiciones y alertó que los que hoy la rodena “la negarán como Pedro negó a Jesucristo”.

“He guardado silencio respetuoso. No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) que sepan que los actos generan consecuencias”, advirtió.

Pese a las críticas en su contra, el expremier dejó en claro que no está buscando vacar a la presidenta ni participar en conspiraciones, por lo que le pidió a Boluarte que cese el hostigamiento en su contra.

“Le pido, señora presidenta, en nombre de la amistad que tuvimos, que frene estas imputaciones. Yo la saqué de una acusación constitucional que tenía perdida. Fui un leal ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros. Le hice todos los discursos que usted leyó ante el Congreso, incluido el que asumió el cargo de presidenta. Apelo a esa lealtad y al trabajo decente que hice por usted”, remarcó.

Critica a Adrianzén y los demás ministros

En otro momento, Otárola calificó al premier Gustavo Adrianzén como un “fantasma”, ya que considera que no cumple un rol efectivo en el gobierno.

“No existe, no gobierna, no dirige, solo está allí para cubrir el puesto”, sostuvo.

También duros calificativos contra el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, y el titular de Educación, Morgan Quero.

“Le deseo todo lo mejor en su Gobierno y espero que sea exitoso, aunque creo que estoy equivocado en mis vaticinios. Pero ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar”, remarcó.