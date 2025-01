El expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola denunció que es objeto de reglaje por parte de aparatos de inteligencia.

Otárola informó que ya presentó una denuncia ante una comisaría y solicitó garantías para su integridad y la de su familia.

“Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo ‘reglado’ y hostilizado por aparatos de inteligencia, mientras ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal y mi vida, y la de mi familia”, escribió en redes sociales.

En su publicación en su cuenta de X, Otárola compartió el parte de la denuncia que presentó ante la Comisaría de Chacarilla.

El exprimer ministro también aseguró que, según “fuentes confiables”, están preparando una denuncia penal en su contra.

“Fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante”, aseguró.

Esta denuncia se da luego de que Dina Boluarte lo calificara de “cobarde” por no abordar los puntos de agenda durante su intervención en el Congreso y referirse a su intervención quirúrgica.





Según la presidenta, Otárola “se agarró de las faldas de una mujer” y no respondió adecuadamente a los temas que le fueron planteados.

El extitular de la PCM le respondió en ese momento: ”El ABC de la política es mantener la cordura y la calma, máxime si se ejerce la primer magistratura de la Nación. Respetuosamente sugiero que la señora presidenta cambie el verbo odiar por el de gobernar”.