En horas de la mañana tomó fuerza la versión de una posible cuestión de confianza para Juan José Santiváñez, que pueda evitar su censura en el Pleno del Congreso.

No obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha descartado la presentación de este recurso para respaldar al titular del Mininter.

“No tenemos previsto hacer una cuestión de confianza sobre la moción de censura contra el contra el ministro Santiváñez, no obstante queridos amigos, yo tengo que anunciar aquí que de la misma manera como el Congreso de la República articula todas sus herramientas legales y constitucionales, el Poder Ejecutivo también tiene facultades para hacerlo”, consideró.

Santiváñez y el Ministerio Público

Por los allanamientos, investigaciones y críticas al ministro del Interior, Juan José Santivañez, el premier dijo que es un hecho que nunca ha ocurrido en el país.

“¿Sabe qué ha hecho el ministerio público? Pedir el allanamiento dos veces de la vivienda del ministro del interior, de sus oficinas. De la manera más insólita, por una investigación sobre el presunto abuso de autoridad, y sobre una investigación sobre el presunto tráfico de influencias. Nunca, en los anales de la justicia en Perú, se ha visto que por esas razones, se le allanó el homicidio a nadie. Y oh, qué curioso, amigo. Ahí sí actuamos con rapidez, con celeridad inusitada", sostuvo.

Pena de muerte

Con respecto a la posibilidad de aplicar la pena de muerte, el titular de la PCM consideró que hay “psicópatas” que no merecen vivir en nuestra sociedad.

“La pena de muerte en el Perú existe, está reconocida constitucionalmente. La pena de muerte en el Perú está reconocida para casos de terrorismo y traición a la patria, en tiempo real, lo que estamos pidiendo es una ampliación, ¿Una ampliación para qué? Para lograr el crimen de sangre. No, ¿No recordarán ustedes acaso lo que sucedió hace poco? Una menor fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y pretendieron desaparecer su cuerpo. ¿Acaso un sociópata como ese merece seguir viviendo en nuestra sociedad?“, dijo Adrianzén.

Servicio militar y policial obligatorio

Gustavo Adrianzén aseguró que desde el gobierno se han tomado decisiones “drásticas” para luchar contra el crimen organizado, e hizo un llamado a la unión para vencer a este problema que enfrenta el país.

“Como antes nos unimos para vencer al terrorismo, hoy nos debemos unir para vencer al crimen organizado internacional. Nosotros hemos visto como nuestro señor ministro del Interior hoy día ha dado explicaciones ante el Congreso de la República frente a la moción de censura que se ha planteado en su contra. Lo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte recibió fue una Policía Nacional precaria”, expresó.

En ese contexto, el titular de la PCM explicó que el gobierno ha anunciado el retorno del servicio militar y el servicio policial obligatorio porque “somos el país en América Latina que tiene el menor número de policías por miles de habitantes”.

“Solo Lima tiene doce millones de personas viviendo allí. Necesitamos muchísimo más que eso. Queremos aumentar las propinas, queremos aumentar las condiciones para ser más atractivo el servicio militar. Pero si no logramos las cuotas que necesitamos, vamos a tener que hacer un llamamiento patriótico a los jóvenes, pero no solamente para que se formen allí, sino que además nuestros jóvenes que integren este servicio van a tener la posibilidad de también seguir estudios superiores o los institutos que nosotros tenemos allí“, agregó.

“Merinazo” en redes sociales

En las principales redes sociales se ha viralizado el pedido de un sector ciudadano para organizar un “merinazo”, que no tiene otra explicación que aplicar las mismas medidas que se aplicó con Manuel Merino, quien asumió la presidencia en 2020 durante cinco días y que terminó renunciando por la ola de protestas.

Adrianzén tildó a los promotores de irresponsables.

“He leído con profunda tristeza algunos personajes de las redes sociales están llamando en Lima mañana a un Merinazo ¿Acaso se olvidan todo lo que costó las revueltas contra Manuel Merino? ¿Acaso se olvidan de Inti y de Brayan? ¿Es que acaso hay alguien en el Perú que quiere un derramamiento de sangre? Esos llamados irresponsables, por supuesto que los repudio. Nosotros tenemos que ser consecuentes, tenemos que llamar a la paz, tenemos que llamar a la concordia, y sobre todo tenemos que llamar a la unidad frente al crimen que hoy día azota en nuestras ciudades", señaló.

Interpelación en su contra

Finalmente, sobre la interpelación en su contra, Gustavo Adrianzén aseveró que si el Congreso lo hubiese llamado a conversar, él podía hacerlo sin problemas, sin la necesidad de interpelarlo.

“Yo la verdad le digo que he quedado muy sorprendido. Yo creo que en el ejercicio de la práctica democrática lo que corresponde es que inicialmente se dialogue. Sorprendentemente, si si quiera sugerírmelo, o pedirme una reunión, el congresista ha tomado esta iniciativa que está dentro de sus facultades, por cierto, que no lo cuestiono. Pero yo creo que el bien hacer, las buenas formas, hubiera exigido que previamente me convoque a su despacho, o venga el mío, y me descargue sus preocupaciones para darle la oportunidad de explicarse. Sin embargo, su respetuoso, por supuesto, de la práctica parlamentaria, y acudiré si eso es lo que me corresponde. No son cuarenta y tres preguntas, cada pregunta tiene tres o cuatro preguntas más, son poco más de cincuenta preguntas, y hay aproximadamente nueve materias que comprende de seguridad ciudadana hasta relaciones exteriores, pasando prácticamente por todas las carteras mini”, comentó.