El congresista de APP y expresidente del Congreso Alejandro Soto sostuvo que cuando dirigió el Parlamento no tomó conocimiento de la supuesta cirugía a la nariz de la presidenta Dina Boluarte.

“No hemos tenido conocimiento de lo que haya podido ocurrir dentro o fuera de Palacio de Gobierno”, expresó en Cuentas Claras de Canal N.

Además, cuestionó que Alberto Otárola no haya hablado antes sobre cirugía de Boluarte. “Sin ánimo de ser defensor de la presidenta, me llama la atención que después de un año el señor Alberto Otárola señale recién lo que ocurrió”, subrayó.

Horas antes, el ministro del Interior Juan José Santivañez, tildó de “desleal” a Alberto Otárola por asegurar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte se había realizado una cirugía en la nariz.

Al respecto, Soto ironizó y señaló que “si alguien de su propio entorno lo trata de desleal será por algo”, tras señalar que en todo caso “sí es cierto resulta ser cómplice de una presunta incapacidad temporal”.

En esa línea, expresidente del Congreso Alejandro Soto indicó que la mandataria pudo haber infringido la Constitución si es que hubo incapacidad temporal y no se comunicó.

Recordó que de acuerdo a la Constitución en caso de incapacidad temporal tiene que suceder el primer vicepresidente, si no hay entonces el segundo vicepresidente y en ausencia de ambos el presidente del Congreso. “Primero hay que definir si hubo o no incapacidad temporal de la presidenta. Lo que dice Otárola no es creíble al 100%. Quienes deberían aclarar el tema son los de Palacio de Gobierno”, subrayó.

Una bajeza dice Gustavo Adrianzén

El premier Gustavo Adrianzén señaló que “es una bajeza referirse a procedimientos quirúrgicos a los que una persona se haya podido haber sometido”. Aún así no confirman lo dicho por Otárola, y alegó que la polémica es generada por “desestabilizadores”.

“La ley prevé que la confidencialidad forma parte del derecho a salud de las personas y garantiza que toda la información médica de los ciudadanos sea secreta”, soslayó Adrianzén tras la sesión del Consejo de Ministros.

