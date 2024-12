El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte sí se sometió a una intervención quirúrgica en junio de 2023; pero que esta no le hizo descuidar sus funciones como mandataria.

“La señora presidenta de la República pasó por un procedimiento quirúrgico, pero no estuvo desatendiendo las labores que le competían al cargo. No puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Estuvimos en constante contacto. En todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, señaló.

La información nació a raíz de una publicación del Semanario Hildebrandt en sus Trece, donde se reveló que la mandataria se habría ausentado de Palacio de Gobierno durante dos semanas para realizarse intervenciones quirúrgicas estéticas.

Además, el programa periodístico dominical Panorama detalló que el cirujano Mario Cabani fue jefe de la actual presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar. En el reportaje señalan que el vínculo entre ambas personas sería tal, que incluso la hija de Aguilar, María Alejandra García, también habría recibido atenciones en la clínica estética de San Borja. Esto habría sido de consideración para ser designada en el cargo, según el reportaje.

Sobre el particular, Otárola Peñaranda señaló que conoce al Dr. Cabani, pero no le unen lazos de “amistad o enemistad”.

Cerrón y Mikonos

Entre otros temas, con respecto a la posibilidad que la presidenta Dina Boluarte haya visitado el Condominio Mikonos en el sur para reunirse con el prófugo Vladimir Cerrón, el expremier aseguró que no tenía cómo saber la ubicación de la jefa de Estado.

“Yo conozco lo mismo que el país sabe por fuente abierta. El cofre presidencial, el vehículo, está dedicado 24/7 al traslado de funcionarios y su seguridad. Yo no podía saber a dónde iba el vehículo de la presidenta. No era función del presidente del Consejo de Ministros. Honestamente no conversé sobre ninguna ubicación en esa fecha”, sostuvo.

