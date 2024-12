El ministro de Salud, César Vásquez, señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, nunca dejó de ejercer sus funciones, en referencia a la afirmación que hizo el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, sobre una intervención quirúrgica que se realizó la mandataria el año pasado.

“El tema médico es reservado y las leyes peruanas así lo contemplan. No me consta que la presidenta de haya operado, no he sido informado de alguna cirugía durante el ejercicio profesional como presidenta. Lo que sí me consta es que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones”, sostuvo.

“Mis función no es atender a la presidenta, sino al país. Este tipo de cirugías que no son complejas o no requieren hospitalización, si es que se ha realizado, no ha puesto en riesgo la atención como presidenta del país”, agregó.

Congreso busca impulsar vacancia

Vásquez acusó a un sector del Congreso de buscar la vacancia de Dina Boluarte usando como argumento la cirugía a la que se sometió.

“Para mí hay un grupo de gente vacadora, que siempre está buscando desestabilizar al país. La presidenta nunca ha dejado de ejercer sus funciones”, dijo.

“Los opinólogos, los vacadores, están locos porque el país se desestabilice, quieren adelantar elecciones porque han perdido poder, porque este gobierno les ha cortado sus gollerías, pero con la salud les pido un poco más de seriedad”, indicó.

En otro momento se refirió a la autorización para el banco de sangre del cirujano que habría operado a Boluarte, Mario Cabani.

“La Clínica del dr. Cabani contaba con la autorización desde el 2018. La autorización que tiene es la que le corresponde que ha cumplido con todas las normas. Tiene la categoría 1A, es decir, puede almacenar poca cantidad de sangre”, explicó.