El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que se iniciará con la aplicación de pruebas de control y confiabilidad, como el uso del polígrafo, dirigidas tanto al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actividad como a los postulantes de las escuelas de formación policial.

Durante una conferencia de prensa, Tiburcio también anunció la reorganización de las oficinas de disciplina en todo el país y la creación de una oficina de disciplina especial, con sede en Lima.

El anuncio se dio durante la presentación del denominado plan “Tolerancia Cero a la Corrupción”, donde el ministro estuvo acompañado por el comandante general Óscar Arriola y el teniente general Carlos Céspedes Muñoz, inspector general de la PNP.

En otro momento, Tiburcio señaló que 4,188 policías han sido sancionados entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de este año, de los cuales 570 casos corresponden a actos de corrupción.

“No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos”, puntualizó el ministro.

También añadió que 1,456 efectivos, del total, fueron sancionados con el pase al retiro, 594 permanecen con medidas preventivas como la separación temporal del cargo y 27 han sido definitivamente apartados de la institución policial.