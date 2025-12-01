Mininter anuncia aplicación de pruebas del polígrafo a personal de la PNP . (Mininter)
(PNP) en actividad como a los postulantes de las escuelas de formación policial.

Durante una conferencia de prensa, , con sede en Lima.

El anuncio se dio durante la presentación del denominado plan “Tolerancia Cero a la Corrupción”, donde el ministro estuvo acompañado por el comandante general Óscar Arriola y el teniente general Carlos Céspedes Muñoz, inspector general de la PNP.

LEA TAMBIÉN: Presupuesto 2026 del Mininter supera los S/13,700 millones: ¿En qué se usará?

En otro momento,

“No toleramos la corrupción, no protegemos a nadie, no retrocedemos”, puntualizó el ministro.

LEA TAMBIÉN: Arriola: Derechos humanos desestabilizan labor policial cuando se trata de poner “mano dura”

También añadió que 1,456 efectivos, del total, fueron sancionados con el pase al retiro, 594 permanecen con medidas preventivas como la separación temporal del cargo y 27 han sido definitivamente apartados de la institución policial.

La medida también va dirigida a los postulantes de las escuelas de formación policial. (Foto: Mininter)
