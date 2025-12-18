El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió a los prófugos de la justicia Ciro Castillo, ex gobernador regional del Callao, y Ulises Villegas, alcalde de Comas, detalló que ambos son buscados por la Policía Nacional del Perú y no tienen privilegio.

Detalló que ha ordenado al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, para que ubiquen a estas personas, pero explicó que se buscan a todos aquellos que se encuentran no habidos y huyendo de la justicia peruana. “Esperemos pronto, darles el resultado que todos estamos solicitando”, señaló.

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), junto a la Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejecutaron allanamientos en 27 inmuebles, entre ellas la de Ciro Castillo, y detenciones preliminares contra la presunta organización criminal denominada ‘Los Socios del Callao’.

En tanto, Ulises Villegas tiene orden de captura en el Perú porque la justicia confirmó una condena penal de seis años de prisión efectiva en su contra por el delito de colusión agravada, vinculada a una obra pública adjudicada cuando era representante de la empresa UDEL Group.