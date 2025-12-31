El Poder Ejecutivo aprobó un incremento de remuneraciones para servidores públicos pertenecientes a distintos regímenes laborales en municipalidades, gobiernos regionales y entidades del Gobierno Central, como parte de las medidas orientadas a mejorar el ingreso de las familias peruanas.

A través de distintos decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso que estos aumentos entren en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y se financien con cargo a los presupuestos institucionales de cada entidad pública.

En ese marco, el Decreto Supremo N° 325-2025-EF establece un aumento mensual de S/ 100 para los servidores, directivos y funcionarios de los gobiernos locales comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 728, siempre que su remuneración no supere los S/ 15,600 mensuales.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 326-2025-EF, en el contexto de la “Negociación colectiva centralizada 2025-2026”, se dispuso un incremento de S/ 100 para funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares de los gobiernos locales y de sus organismos públicos descentralizados sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276. En estos casos, si el ingreso mensual excede el tope de S/ 15,600, el aumento será ajustado a dicho límite.

La medida, que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2026, alcanza a servidores de municipalidades, gobiernos regionales y entidades del Gobierno Nacional. Foto: Andina.

De igual forma, el Decreto Supremo N° 327-2025-EF autoriza un incremento de S/ 100 para los servidores, directivos y funcionarios del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales que laboran bajo los regímenes del Decreto Legislativo N° 1057 y la Ley N° 29709, correspondiente a la Carrera Especial Pública Penitenciaria. En tanto, el aumento será de S/ 53 para quienes se encuentren comprendidos en los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 y la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Nuevo Monto Único Consolidado

El Ejecutivo también aprobó la actualización del Monto Único Consolidado (MUC) que perciben los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276. De acuerdo con el Decreto Supremo N° 328-2025-EF, esta medida alcanza a los grupos ocupacionales de funcionario, profesional, técnico y auxiliar de las entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

Así, el MUC se fija en S/ 1,758 para los funcionarios del nivel remunerativo F-8; en S/ 1,582 para los profesionales del nivel SPA; en S/ 1,442 para los técnicos del nivel STA; y en S/ 1,416 para los auxiliares del nivel SAA.

Todas las disposiciones han sido refrendadas por el presidente de la República, José Jerí, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.