Vacaciones acumuladas: Corte Suprema aclara que no existe límite para el pago al cese. (Fuente: El Peruano)
En el mundo laboral, las vacaciones representan un derecho fundamental destinado a asegurar el descanso físico y mental del trabajador. Sin embargo, en el sector público, su acumulación solo puede realizarse hasta por dos periodos consecutivos, lo que ha generado dudas sobre si, al momento del cese, corresponde pagar únicamente esos dos años o todos los periodos no gozados durante la relación laboral.

