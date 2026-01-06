El presidente José Jerí anunció que en los próximos meses se incrementará en un 50 % el monto de las propinas para el personal del servicio militar.

Según explicó el mandatario, este incremento del 50 % se dará durante un primer tramo, y posteriormente se elaborará un plan, a fin de que el aumento sea del 100 % en un plazo breve, además de otro plan de mejoras continuas.

“No solamente es tener mayor capacidad disuasiva, sino también fortalecer la motivación de quienes prestan servicio militar, ese es el compromiso del Gobierno. Y es lo que va a ser de ahora en adelante”, indicó.

Ni el crimen ni sus amenazas detendrán la lucha

El jefe de Estado afirmó hoy que ni el crimen ni sus amenazas detendrán la marcha hacia un Perú seguro, al renovar el compromiso y voluntad del Gobierno de enfrentar con firmeza a la delincuencia y la criminalidad.

“A la delincuencia común, al crimen organizado, a la tala ilegal, a la minería ilegal, y todas las actividades ilícitas que atentan contra nuestra seguridad le decimos basta. Les declaramos la guerra y no vamos a claudicar”, enfatizó el mandatario.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que el trabajo integral entre las fuerzas del orden y el Ejecutivo será el muro contra el que chocará la delincuencia.

“Y ni el crimen ni sus amenazas de cualquier tipo detendrán nuestra voluntad y nuestra marcha hacia un país seguro”, puntualizó el presidente Jerí tras indicar que la política del Gobierno será siempre defender los intereses de los peruanos.

El mandatario brindó estos alcances durante su participación en la ceremonia de reconocimiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División César Augusto Briceño Valdivia.

Allí, el jefe de Estado recordó que las Fuerzas Armadas constituyen la columna vertebral sobre la cual se sostiene la soberanía y son el respaldo histórico para la construcción del progreso que el Perú merece.

Además, mencionó que, en los últimos años, el concepto de defensa nacional se ha extendido y la seguridad no solo se defiende en las fronteras, sino también en las calles para proteger al ciudadano, una tarea en la cual las Fuerzas Armadas juegan un papel gravitante.

Asimismo, consideró necesario fortalecer el servicio militar y que la juventud se comprometa más con las Fuerzas Armadas. “Tenemos que trazarnos como objetivo mejorar el servicio militar, generando mayores incentivos y compromisos en nuestra juventud”, señaló.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja.