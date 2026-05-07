El Pleno del Congreso dio cuenta de la moción nro. 21913 con la que se busca interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

Según la moción, el funcionario debe responder 15 preguntas vinculadas al operativo militar en Colcabamba, Huancavelica, en el que cinco ciudadanos perdieron la vida y dos resultaron heridos.

Vale aclarar que a estas personas se las sindicó de estar en actividades ilícitas del narcoterrorismo.

Dicha moción ha sido firmada por legisladores de Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Acción Popular, Podemos Perú y no agrupados.

Un confuso operativo militar en Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica, dejó cinco jóvenes muertos y dos heridos. Se busca que el ministro de Defensa aclare los hechos. Foto: captura TV Perú

“De conformidad con lo establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión ordinaria del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación”, leyó Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Parlamento.

Los congresistas que suscribieron la moción señalan que existen contradicciones entre los reportes iniciales y la información brindada por las Fuerzas Armadas.

Se requerirá que al menos un tercio de los congresistas hábiles respalde la moción de interpelación; de proceder, el Pleno acordará un día y hora para que el ministro conteste.

“La interpelación no puede realizarse, en ningún caso, antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial”, dicta el reglamento.