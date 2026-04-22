Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa. Foto: Presidencia
Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa. Foto: Presidencia
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Amadeo Javier Flores Carcagno juramentó como nuevo ministro de Defensa tras la salida de Carlos Díaz

Noticia en desarrollo.

Amadeo Javier Flores Carcagno asume el Ministerio de Defensa tras salida de Carlos Díaz. Foto: Presidencia
Amadeo Javier Flores Carcagno asume el Ministerio de Defensa tras salida de Carlos Díaz. Foto: Presidencia

TE PUEDE INTERESAR

Perú aprobó deuda por S/ 4,287 millones para modernizar base naval con apoyo de EE.UU.
Gobierno retrocede y afirma que aún no se ha definido el modelo de avión para la FAP
Ministerio de Defensa responde por adquisición de paracaídas comandados a EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.