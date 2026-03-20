Tras la difusión de un reportaje cuestionando la compra de sistemas de paracaídas comandados de caída libre, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial para aclarar los hechos y precisar el estado de los equipos adquiridos.

Según el comunicado N°004-2026, la adquisición se realizó a través del programa de cooperación internacional Foreign Military Sales (FMS), mediante la modalidad de contratación Gobierno a Gobierno (G2G) entre el Perú y Estados Unidos. Este mecanismo permite al Estado peruano acceder a bienes y servicios de defensa directamente del Gobierno estadounidense, cumpliendo con la normativa, controles y auditorías establecidos por dicho país.

El Mindef destacó que los sistemas de paracaidismo son equipos integrales, diseñados, certificados y homologados para operar conjuntamente, garantizando su uso seguro tanto en operaciones como en entrenamientos militares. La configuración final del material se encuentra establecida en la Letter of Offer and Acceptance (LOA), firmada en marzo de 2021, que regula de manera vinculante la adquisición.

El comunicado también refuta las afirmaciones de que los equipos serían inutilizables. Evaluaciones técnicas posteriores a la entrega, realizadas por entidades autorizadas, confirmaron que los paracaídas se encuentran en óptimas condiciones, cumplen los estándares de seguridad y mantienen plena operatividad. De hecho, han sido utilizados en saltos de entrenamiento comandado, el más reciente en febrero de 2026, con resultados satisfactorios y sin incidentes.

Finalmente, el Mindef reafirmó su compromiso con el cumplimiento estricto de los procedimientos técnicos y legales en adquisiciones estratégicas.

Además, aseguró que continuará facilitando la labor de las autoridades competentes en cualquier investigación relacionada.