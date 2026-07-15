La farmacéutica peruana, que este año celebró su 40 aniversario, impulsa desde su planta en la Zona Especial de Desarrollo de Paita (Piura) su ingreso a los principales mercados de América Latina.

Javier Gamboa, gerente general del Laboratorio Lansier, explicó a Gestión que la estrategia responde al nivel de desarrollo alcanzado por el laboratorio en el mercado local, donde asegura haber mantenido una posición de liderazgo en oftalmología durante los últimos cinco años.

“Nuestro nivel de desarrollo en Perú nos obliga a buscar nuevos mercados”, justificó. “La nueva infraestructura permite incrementar la capacidad productiva de la empresa en aproximadamente 30% y fortalecer nuestro ingreso a nuevos mercados.”

Hace dos años, este diario informó que la empresa evaluaba ampliar la capacidad de su planta de Paita, que entonces operaba al 75%, para acompañar su expansión en los principales mercados oftalmológicos de América Latina.

Al día de hoy, Lansier concreta ese objetivo con la puesta en marcha de una tercera línea de producción y mantiene a Paita como el eje de sus futuras inversiones industriales.

Javier Gamboa, gerente general de Laboratorios Lansier, revela los planes de la empresa en entrevista con Gestión. (Foto: difusión).

La planta cuenta con certificaciones ANVISA y PIC/S, que le permiten acceder a más de 70 mercados internacionales, mientras que las próximas ampliaciones productivas estarán vinculadas al crecimiento de la demanda y contemplan nuevas inversiones a partir de 2029, según Gamboa.

Nuevas filiales en América Latina

Tras varios años de preparación, Lansier concretó este año el inicio de operaciones de sus productos en México y Chile, dos mercados que la compañía identifica entre sus principales apuestas de crecimiento fuera del Perú.

“Los dos países de lanzamiento de este año son México y Chile”, reveló Gamboa. “ Hacia el año 2028 pensamos poner una filial propia también en el país azteca, que sería nuestro principal mercado de expansión .”

México se perfila como el principal mercado de expansión de Lansier debido al tamaño de su industria oftalmológica, que supera los US$ 400 millones anuales, frente a un mercado peruano estimado en alrededor de US$ 50 millones.

“México es un mercado de alto interés porque el valor del mercado de oftalmología es varias veces superior al del Perú”, resaltó Gamboa.

La empresa proyecta establecer una filial propia en ese país hacia el 2028 y aspira a alcanzar progresivamente una participación de mercado de entre 3% y 5%, como parte de su estrategia de crecimiento hacia el 2030.

En Chile, en tanto, Lansier ingresó mediante un distribuidor local. Gamboa explicó que la decisión forma parte de una estrategia de consolidación en mercados vecinos, complementando su presencia en Ecuador y Bolivia y anticipando una futura expansión hacia Brasil.

Actualmente, la farmacéutica cuenta con filiales propias en Ecuador y Guatemala, además de presencia comercial en distintos países de América Latina. Con el ingreso a México y Chile, alcanza presencia en 15 mercados de la región.

La operación de Paita se mantiene como el principal centro productivo de Lansier.

Proyecciones y nuevas líneas

Ahora bien, Lansier mantiene una facturación anual del orden de los US$ 30 millones y proyecta crecer alrededor de 9% este año. La empresa ha sostenido una expansión cercana al 10% anual durante la última década, incluso en periodos de menor dinamismo para el mercado farmacéutico.

Y es que parte de esa estrategia está apoyada en el desarrollo de productos libres de preservantes, una categoría que, según Gamboa, registra crecimientos cercanos al 30% y se ha consolidado como una de las principales tendencias dentro del mercado oftalmológico.

Los nuevos frascos multidosis libres de preservantes forman parte de una tendencia global.

Lansier fue pionera en introducir este tipo de soluciones en Perú en 2015 y ahora busca ampliar su oferta con presentaciones multidosis.

En esa línea, uno de los principales lanzamientos es una nueva generación de frascos multidosis libres de preservantes, desarrollada para pacientes que requieren tratamientos oftalmológicos crónicos y recurrentes.

A diferencia de las presentaciones tradicionales, estos productos incorporan un sistema de derivación de aire que evita la contaminación del contenido sin necesidad de añadir preservantes para mantener la esterilidad del producto.

La tecnología está orientada a terapias para afecciones como ojo seco, alergias e hipertensión intraocular (glaucoma).

Actualmente, hasta el 25% de los ingresos de la compañía provienen del sector público, mientras que el resto corresponde al mercado privado.

“La llegada de esta línea nos permite estar a la vanguardia de las tendencias en las terapias crónicas de oftalmología”, concluyó Gamboa.

Lansier lanzó este año Xenda SP, un tratamiento para glaucoma libre de preservantes, y prepara para el segundo semestre la llegada de Systalan Ultra SP, una lágrima artificial para pacientes con ojo seco desarrollada bajo el mismo concepto.