Laboratorios Lansier, especializado en oftalmología, cumplió 40 años de fundación. (Foto: Lansier/composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Tras consolidar su posición en el mercado peruano de oftalmología, Laboratorios Lansier inicia una nueva etapa de crecimiento con una mayor capacidad de producción y el desarrollo de nuevas líneas de productos. ¿Qué mercados impulsarán esta estrategia?

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