El congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, presentó una moción para citar al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, al Pleno del Congreso, para que informe sobre los hechos ocurridos el 25 de abril en Colcabamba, región Huancavelica, donde murieron 5 personas y 2 resultaron heridas.

La moción tiene como objetivo que el ministro explique ante el Congreso qué medidas se han adoptado para esclarecer lo ocurrido y qué acciones se han implementado para evitar que un hecho similar vuelva a suceder.

El pedido será revisado en el Pleno del Congreso, donde se someterá a votación. Para ser aprobado requiere el respaldo de más de la mitad de los congresistas presentes en la sesión.

Paralelo a ello y en relación con este caso, el Ministerio Público dispuso la liberación de 8 militares y 3 civiles detenidos el último domingo, investigados por el presunto delito de homicidio calificado tras una intervención vinculada a presunto tráfico de drogas y armas.

La Fiscalía concluyó que, por el momento, no existe evidencia suficiente para solicitar medidas adicionales contra los investigados debido a que faltan pericias balísticas, pruebas para identificar medidas a quienes efectuaron los disparos, homologación de armas y casquillos, e inspección técnica del vehículo intervenido.

Como se recuerda, 5 personas murieron y 2 resultaron heridas durante una intervención militar en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

El Ejército inicialmente reportó el incidente como un enfrentamiento contra presuntos narcoterroristas, pero el caso continúa en investigación.