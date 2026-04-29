Proponen citar al ministro de Defensa al Congreso por muerte de jóvenes en Huancavelica. Foto: Presidencia
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sobre los hechos ocurridos el 25 de abril en Colcabamba, región Huancavelica, donde murieron 5 personas y 2 resultaron heridas.

y qué acciones se han implementado para evitar que un hecho similar vuelva a suceder.

El pedido será revisado en el Pleno del Congreso, donde se someterá a votación.

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Paralelo a ello y en relación con este caso, el Ministerio Público dispuso la liberación de 8 militares y 3 civiles detenidos el último domingo, investigados por el presunto delito de homicidio calificado tras una intervención vinculada a presunto tráfico de drogas y armas.

La Fiscalía concluyó que, por el momento, no existe evidencia suficiente para solicitar medidas adicionales contra los investigados debido a que faltan pericias balísticas, pruebas para identificar medidas a quienes efectuaron los disparos, homologación de armas y casquillos, e inspección técnica del vehículo intervenido.

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Como se recuerda, 5 personas murieron y 2 resultaron heridas durante una intervención militar en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

El Ejército inicialmente reportó el incidente como un enfrentamiento contra presuntos narcoterroristas, pero el caso continúa en investigación.

El Congreso de la República aprobó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Luis Arroyo, tras su presentación ante la representación nacional. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
El Congreso de la República aprobó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Luis Arroyo, tras su presentación ante la representación nacional. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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