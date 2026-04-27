“Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, sostuvo Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), presidenta del grupo de trabajo. . Foto: Hugo Curotto /@Photo.ge
“Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, sostuvo Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), presidenta del grupo de trabajo. . Foto: Hugo Curotto /@Photo.ge
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Redacción Gestión
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La Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobó -por unanimidad (19 votos)- el dictamen que propone regular el uso obligatorio de cámaras corporales mediante la modificación del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

y 13477/2025-CR; y tienen por objeto que la Policía Nacional del Perú (PNP) implemente, de forma progresiva, el uso obligatorio de cámaras corporales para el personal policial que realice intervenciones en la vía pública o en cualquier otro lugar que pueda generar controversia o requiera registro probatorio.

“Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, sostuvo Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), presidenta del grupo de trabajo.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Justicia, se destaca que “las cámaras corporales aumentan la transparencia y la rendición de cuentas, permiten resolver con mayor rapidez quejas o denuncias, aportan evidencia objetiva para procesos judiciales y ofrecen oportunidades valiosas para la capacitación policial”.

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Además, sostuvo, diversos estudios, “permiten concluir que las cámaras corporales no solo contribuyen a mejorar la transparencia y profesionalización policial, sino que también producen beneficios sociales y económicos significativos”.

De esta manera, “la incorporación de cámaras corporales en las intervenciones policiales fortalece el sistema probatorio penal, mejora la calidad de las investigaciones, incrementa la confianza ciudadana y promueve un ejercicio policial más transparente, eficaz y alineado con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Para cumplir con este objetivo, el dictamen propone la incorporación del artículo 43-A en el Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, con el siguiente texto:

“La Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, implementa de forma progresiva el uso obligatorio de cámaras corporales por parte del personal policial que realice intervenciones en la vía pública o en cualquier otro lugar que requiera registro probatorio, garantizando la seguridad en el tratamiento de los datos personales”.

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“Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, sostuvo Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), presidenta del grupo de trabajo. Foto: GEC.
“Los estudios coinciden en que las cámaras corporales representan una herramienta efectiva para mejorar el desempeño policial y fortalecer la confianza pública”, sostuvo Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), presidenta del grupo de trabajo. Foto: GEC.

Proyectos de inversión en infraestructura para comisarías

Previamente, los miembros de la Comisión de Defensa aprobaron, por mayoría (15 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención), el dictamen que propone declarar de interés nacional el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura para comisarias y del fortalecimiento del sistema de inteligencia policial.

El dictamen se sustenta en los proyectos de ley 11110/2024-CR, 12703/2025-CR, 12925/2025-CR, 13174/2025-CR, y 14049/2025-CR.

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En su artículo único, el financiamiento de los proyectos de inversión estará sujeto “al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa vigente, con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana”, y son los siguientes:

a) Construcción de la comisaría en el Emporio Comercial De Gamarra, distrito de La Victoria, Lima.

b) Reconstrucción y modernización de la infraestructura de la comisaría de Nueva Esperanza, distrito de Villa María del Triunfo, Lima.

c) Creación e implementación de la comisaría rural de Carhuapata, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.

d) Creación e implementación del Departamento de Investigación Criminal en el Asentamiento Humano Asunción 8, distrito de Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima.

e) Fortalecer el Sistema de Inteligencia Policial en las regiones policiales de todo el país.

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