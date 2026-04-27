El Consejo Directivo del Congreso, presidido por el titular del Parlamento (e), Fernando Rospigliosi, acordó que 81 dictámenes de proyectos de ley, además de un informe de la Comisión de Ética y dos informes de comisiones investigadoras, sean incorporados a la Orden del Día.

Con esta decisión, los temas quedan habilitados para ser evaluados por el Pleno del Congreso.

Dictámenes

Entre los principales dictámenes figura el proyecto de ley (PL) 14091, que propone otorgar un día de descanso remunerado compensable a los ciudadanos que cumplan funciones de personeros en mesas de sufragio o centros de votación .

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Asimismo, destacan los PL 3950 y 5848, que plantean modificar la Ley 31577 —sobre numeración y publicación de normas— para disponer la difusión de avisos de curso legal del Congreso en la versión electrónica del diario oficial El Peruano.

También se incluyó el PL 14062, que propone declarar el 2 de mayo como el Día de la Confraternidad entre Perú y Estados Unidos de América; y los PL 4122, 7073 y 14305, orientados a autorizar el incremento de la asignación económica mensual del personal que realiza el servicio militar acuartelado en las Fuerzas Armadas.

De igual forma, figura el dictamen que recomienda insistir en los PL 6070 y 8381, que plantean la realización de censos nacionales penitenciarios cada cinco años , entre otras iniciativas.

Comisión de Ética

El Consejo Directivo también acordó incluir en la Orden del Día el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que declara fundada la denuncia contra el congresista Segundo Montalvo Cubas.

El documento recomienda al Pleno su suspensión en el ejercicio del cargo, así como el descuento de sus haberes por un periodo de 60 días de legislatura.

Consejo Directivo del Congreso habilitó 81 dictámenes y diversos informes para su eventual debate en el Pleno. Foto: Congreso.

Facultades para investigar

Asimismo, se incorporó la moción 21631, mediante la cual se propone otorgar a la Comisión de Fiscalización facultades para investigar, por un plazo de 60 días calendario, las reuniones extraoficiales sostenidas por el expresidente (e) José Jerí Oré con ciudadanos peruanos y chinos .

Estas reuniones habrían tenido como objetivo favorecer a determinados grupos económicos o intereses particulares.

Informes

En la misma línea, se aprobó que pase a la Orden del Día el informe final de la comisión investigadora multipartidaria sobre el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht – Sucursal Perú, así como sus posibles efectos lesivos para el país.

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También se dio luz verde al informe preliminar de la Comisión de Fiscalización sobre presuntas irregularidades en proyectos de inversión, 32 obras paralizadas y un contrato con el Grupo Pérgola S.A.C., ejecutados por el Gobierno Regional de Huánuco durante la gestión del gobernador Antonio Pulgar Lucas.

Finalmente, se solicitó al Pleno del Congreso otorgar un plazo adicional de 30 días hábiles para la culminación de dichas investigaciones.